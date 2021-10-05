Панама проти Пандори. Цитати з закритого чату екс-депутатів

Іншою країною ми будемо тоді, коли будь-якого чинного президента можна буде притягнути до відповідальності – кримінальної і адміністративної

У нас же є лише два інструменти обмеження свавілля влади – ЗМІ і Майдан

«Є два аспекти порівняння. Перший – моральний, який усіх так обурив. The Guardian тоді писала – мовляв, дивує той факт, що президент охопленої війною країни в цей же час займався особистими фінансовими справами, а саме – у наступний день після оточення військ під Іловайськом. А зараз же з’явилася інфа, що Зеленський мав колись офшори, до президентства. Навряд чи це викличе таку ж бурхливу реакцію.

Другий – це порушення закону. Я писав н 16-му, що президент як публічна особа, не виконав вимоги закону про запобігання і протидію корупції. Я це повторювати не буду, бо це і зараз мало кого зацікавить.

Так от, навіть якщо зараз Зеленський скоїть аналогічне правопорушення – думаю, суспільство йому пробачить, як пробачило Порошенку його порушення антикорупційного законодавства. Але в нинішніх публікаціях такої інфи про порушення закону немає.

Є і третій аспект, котрий обидвох президентів буде об’єднувати – мовляв, аморально взагалі користуватися офшорами, оскільки це традиційно інструмент уникнення оподаткування і приховування активів. Ну, тут зараз я не назву факти, щоб Порошенко чи Зе безпосередньо цим займалися (хоча можна Порошенку закидати угоду з Ложкіним про продаж активів холдингу з журналом Корреспондент, а Зеленському – перерахування Коломойським коштів на його офшори), але підозрювати їх у цьому будуть пожиттєво.»

***

По-справжньому іншою країною ми будемо тоді, коли будь-якого чинного президента можна буде притягнути до відповідальності – кримінальної і адміністративної. Цим ми відрізняємося від західних країн, де правителі, все ж, попри свої посади, побоюються.

У нас же є лише два інструменти обмеження свавілля влади – ЗМІ (а тут домінують гроші), і Майдан (це винятковий захід і може коштувати життя його учасникам). Ддобре, що це все ще є, бо у більшості країн світу немає і цього, тому нам пощастило і ми належимо до так званої європейської аномалії. Але цього недостатньо, щоб подолати системну безкарність наших лідерів.

***

Характерно, що от уже другий сильний офшорний скандал, і в ньому не фігурує прізвище Тимошенко)

Джерело: блог Ігоря Луценка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.