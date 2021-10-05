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    Думки вголос

    Панама проти Пандори. Цитати з закритого чату екс-депутатів

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

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    Іншою країною ми будемо тоді, коли будь-якого чинного президента можна буде притягнути до відповідальності &ndash; кримінальної і адміністративної - Панама проти Пандори. Цитати з закритого чату екс-депутатів
    Іншою країною ми будемо тоді, коли будь-якого чинного президента можна буде притягнути до відповідальності – кримінальної і адміністративної
    Фото: EPA

    У нас же є лише два інструменти обмеження свавілля влади – ЗМІ і Майдан

    «Є два аспекти порівняння. Перший – моральний, який усіх так обурив. The Guardian тоді писала – мовляв, дивує той факт, що президент охопленої війною країни в цей же час займався особистими фінансовими справами, а саме – у наступний день після оточення військ під Іловайськом. А зараз же з’явилася інфа, що Зеленський мав колись офшори, до президентства. Навряд чи це викличе таку ж бурхливу реакцію.

    Другий – це порушення закону. Я писав н 16-му, що президент як публічна особа, не виконав вимоги закону про запобігання і протидію корупції. Я це повторювати не буду, бо це і зараз мало кого зацікавить.

    Так от, навіть якщо зараз Зеленський скоїть аналогічне правопорушення – думаю, суспільство йому пробачить, як пробачило Порошенку його порушення антикорупційного законодавства. Але в нинішніх публікаціях такої інфи про порушення закону немає.

    Є і третій аспект, котрий обидвох президентів буде об’єднувати – мовляв, аморально взагалі користуватися офшорами, оскільки це традиційно інструмент уникнення оподаткування і приховування активів. Ну, тут зараз я не назву факти, щоб Порошенко чи Зе безпосередньо цим займалися (хоча можна Порошенку закидати угоду з Ложкіним про продаж активів холдингу з журналом Корреспондент, а Зеленському – перерахування Коломойським коштів на його офшори), але підозрювати їх у цьому будуть пожиттєво.»

    ***

    По-справжньому іншою країною ми будемо тоді, коли будь-якого чинного президента можна буде притягнути до відповідальності – кримінальної і адміністративної. Цим ми відрізняємося від західних країн, де правителі, все ж, попри свої посади, побоюються.

    У нас же є лише два інструменти обмеження свавілля влади – ЗМІ (а тут домінують гроші), і Майдан (це винятковий захід і може коштувати життя його учасникам). Ддобре, що це все ще є, бо у більшості країн світу немає і цього, тому нам пощастило і ми належимо до так званої європейської аномалії. Але цього недостатньо, щоб подолати системну безкарність наших лідерів.

    ***

    Характерно, що от уже другий сильний офшорний скандал, і в ньому не фігурує прізвище Тимошенко)

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: офшорний скандал Володимир Зеленський президент Pandora Papers
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    Панама проти Пандори. Цитати з закритого чату екс-депутатів