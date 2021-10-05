Саакашвілі має намір продовжувати голодування «до кінця життя»

Політик також назвав умову для припинення голодування

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі продовжує голодування в тюрмі і має намір відмовитися від допомоги лікарів навіть в разі погіршення здоров'я. Про це після зустрічі з Саакашвілі, заявив його адвокат Ніка Гварамія, повідомляє видання Грузія онлайн.

Гварамія зачитав журналістам лист Саакашвілі.

«Хочу, щоб громадяни Грузії знали про моє рішення. Я повернувся, щоб допомогти нашому народові в справі відновлення свободи і демократії. Як і очікувалося, режим мене заарештував, але я залишаюся вільною людиною будучи за ґратами. Як вам напевно відомо, я оголосив голодування. Хочу, щоб ви знали – я не припиню її ні в якому разі, до тих пір, поки я і затримані через мене люди не будуть звільнені. Я дуже люблю життя, але голодування, в будь-якому випадку, триватиме до кінця мого життя. Моїм існуванням я своєму народу велику допомогу не надам. Готовий хоча б своєю знедоленістю підтвердити, що за Грузію варто жити й варто померти», - заявив він.

«Мені точно відомо, на що я йду. Не хотів доставляти гіркоту членам своєї сім'ї і близьким, але попередньо відмовився від пропозиції лікарів, і про будь-якій формі медичного втручання в разі якщо я буду знаходиться в несвідомому стані. Я пишу це не для того, щоб ви опустили руки, а для того, щоб ви стали активніше», – додав Саакашвілі.

Зазначимо, сьогодні український консул відвідав Саакашвілі в грузинській в'язниці.

До слова, колишній очільник Грузії Михайло Саакашвілі написав листа з грузинської в’язниці у Руставі, куди його було поміщено після затримання.

Це другий лист Саакашвілі із в'язниці. У першому він звернувся до грузинів та закликав їх прийти на вибори.

Раніше стало відомо, що Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

Нагадаємо, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

Крім того, посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.