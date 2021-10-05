У Держдепі США уважно стежать за ситуацією із затриманням Саакашвілі у Грузії
США закликали владу Грузії забезпечити справедливе ставлення до Саакашвілі
Держдеп США обізнаний із ситуацією стосовно затримання третього президента Грузії Михайла Саакашвілі та уважно стежить за тим, що відбувається. Про це в коментарі «Голосу Америки» сказав спікер Держдепу Нед Прайс.
«Ми закликаємо владу Грузії забезпечити справедливе ставлення до пана Саакашвілі, відповідно до законів Грузії і міжнародних зобов'язань Грузії щодо прав людини», – підкреслив він.
Зазначимо, український консул відвідав Саакашвілі в грузинській в'язниці.
До слова, колишній очільник Грузії Михайло Саакашвілі написав листа з грузинської в’язниці у Руставі, куди його було поміщено після затримання.
Це другий лист Саакашвілі із в'язниці. У першому він звернувся до грузинів та закликав їх прийти на вибори.
Раніше стало відомо, що Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.
Нагадаємо, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.
Крім того, посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.
Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.