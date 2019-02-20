Покривателям убивць Небесної сотні допомагає тиша

Тишу треба припинити, тихі диверсії – прикоротити. Тиша вигідна убивцям Фото: Amazing Ukraine

Сьогодні – чорна 5-річна дата масових вбивств на Майдані

Ситуація з розслідуванням цих злочинів погана. Жодного вироку суду немає. В судах тривають розгляди вини 16 осіб, шукають ще 46 підозрюваних. Зокрема, Садовника, котрий утік з-під запобіжного заходу.

Загалом, в частині організації терору проти Майдану повідомлено про підозру 34-м високопосадовцям. З них, за даними Генпрокуратури, продовжують працювати на своїх посадах 10. Це створює величезний потенціал для блокування слідства – приховування та знищення доказів, тиск на свідків та слідчих, на суддів та експертів. Садовник успішно утік не сам.

Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури скаржиться на різносторонню протидію. Зокрема, вони говорять про створення перешкод зі сторони керівництва Генеральної прокуратури України, перешкоди розслідуванню злочинів правоохоронців зі сторони МВС та СБУ.

Що з цим далі робити?

Звісно, реальний і результативний поштовх розслідуванням злочинів проти учасників Революції Гідності може дати тільки заміна керівників правоохоронних органів на компетентних та мотивованих осіб. Але про це на сьогоднішній момент, враховуючи політичну кон’юнктуру, можна лише мріяти.

Тим не менш, вже зараз можна надати серйозний політичний захист сумлінним слідчим, якщо задіяти парламентські механізми. Перш за все, мова йде про тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування фактів перешкоджання слідству по Майдану. Проект постанови про створення такої ТСК давно лежить в парламенті.

У Верховній раді є достатньо фахових та відповідальних депутатів, котрі могли б наповнити собою цю комісію. Замовчування ж цього питання на рівні парламенту – означає допомогу злочинцям та сприяння тим, хто їх нині активно покриває.

Попри свої публічні обіцянки Гройсман, а нині – Парубій фактично блокують створення ТСК. Вочевидь, вони побоюються, що керівники МВС, ГПУ та СБУ потраплять під її критику.

Але ТСК потрібна, бо інакшого способу захистити слідство у нас немає. Це – той максимум, на який спроможні українські державні структури, щоб дати допомогу у встановленні істини.

ТСК, як трибуна, створить реальну небезпеку для тих, хто займається тихому перешкоджанню слідству.

Тишу треба припинити, тихі диверсії – прикоротити. Тиша вигідна убивцям.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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