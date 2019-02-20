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    У День пам'яті про Небесну сотню в соцмережах згадав аж один український спортсмен (фото)

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    З часу трагічних подій на Майдані минуло п'ять років - У День пам'яті про Небесну сотню в соцмережах згадав аж один український спортсмен (фото)
    З часу трагічних подій на Майдані минуло п'ять років
    Фото з соцмереж

    Наші атлети живуть у трохи іншому світі

    20 лютого Україна згадує полеглих героїв Небесної сотні, людей, завдяки яким збереглася держава, а не чиясь колонія.

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    На жаль, у такий день поміж усякого роду розважальних світлин у соцмережах українських спортсменів майже не видно спогадів про трагічні події п'ятирічної давнини.

    Виняток становить лише тенісист Сергій Стаховський.

    «20 лютого, я пам’ятаю...» - підписав Сергій картинку зі зображенням героїв у власному Instagram.

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    20 лютого, я пам’ятаю .... #небеснасотня The day that none of us will forget.... 20/02/2014 #heavenlyhundred

    Допис, поширений Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s)

    Нагадаємо, що п'ять років тому під час Революції гідності представники зимових видів спорту змагалися на Олімпіаді в Сочі. Тоді на знак солідарності з загиблими у Києві не вийшла на старт гірськолижниця Богдана Мацьоцька. Те саме збиралася зробити сноубордистка Аннамарі Данча-Чундак, але її в останню мить відмовили. Не стартували за загадкових обставин у Сочі тоді й лижниці Марина Анцібор та Катерина Сердюк. Але пізніше вони не підтвердили, що пропустили змагання на знак протесту.

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