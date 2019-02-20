Не дочекалися справедливості: За п'ять років померли 17 батьків героїв Небесної сотні



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Фото dendidenko.

Син героя Небесної сотні Сергія Бондарчука Володимир заявив, що перенесення й затягування судів у справі про злочини на Майдані є «справжніми тортурами» для родичів загиблих і постраждалих

Син героя Небесної сотні Сергія Бондарчука Володимир заявив «ВВС Україна», що протягом п'яти років померло 17 батьків загиблих майданівців, не дочекавшись справедливості.

За словами Володимира Бондарчука, батько якого загинув 20 лютого 2014 року, коли виносив поранених на вулиці Інститутській у Києві, він знає підрозділ, у якому служив убивця.

«За це відповідальний спецпідрозділ київського «Беркуту», яким керував Дмитро Садовник. Можу навіть орієнтовно показати на відео трьох працівників «Беркуту», які були в той момент на сніговій барикаді, один із них стріляв», – заявив син загиблого.

Однак, за його словами, точно довести провину буде важко, оскільки куля пройшла навиліт.

Володимир Бондарчук зазначив, що «за п'ять років померли 17 батьків загиблих «майданівців».

«Лише за останні два місяці були чотири похорони. Три матері й один батько героїв Небесної сотні не дочекалися справедливості», – сказав Бондарчук.

Він додав, що перенесення й затягування судів у справі про злочини на Майдані є «справжніми тортурами» для родичів загиблих і постраждалих.

«Люди просто морально стомлені. Вони помирають і так і не бачать покарання винних у смерті їхніх дітей», – сказав Володимир Бондарчук.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура завершила досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Водночас адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заперечила завершення розслідування. Горбатюк заперечив заяву генпрокурора про завершення досудового слідства щодо винних у розстрілах на Майдані.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України завершила експертизу у справі про злочини на Євромайдані.

До слова, у Раді зареєстрували законопроект про заборону пропаганди «Беркуту».

Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.

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