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    Думки вголос

    Про причини київського потопу

    • Ігор Луценко

      Народний депутат, «Батьківщина»

    • Розсилка
    Про причини київського потопу

    Перекриваються і штучні, і природні потоки води під землею - в результаті маємо центральну «річку» міста Хрещатик

    Поточний сезон дуже поточний. Київ цього літа періодично затоплює так, як не затоплювало раніше.

    Принаймні, картинок з Хрещатиком та розв'язками, суцільно покритими водною поверхнею, мабуть, не пам'ятає недавня історія.

    Усі говорять про стан дощової каналізації. Дійсно, тут, можливо, захована причина - але точно лише частково.

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    Про причини київського потопу
    Про причини київського потопу
    Про причини київського потопу
    Про причини київського потопу
    Про причини київського потопу
    Про причини київського потопу
    Про причини київського потопу
    Про причини київського потопу
    Про причини київського потопу
    Про причини київського потопу

    Однозначною причиною перманентних потопів є нищення природних резервуарів для дощової води, котрі зазвичай знаходилися на зелених зонах. Образно кажучи, сквери, парки, зелені території самі по собі можуть бути накопичувачами дощової вологи - а особливо, коли вони спеціальним чином обладнані. Оці маленькі ставочки та болітця, майже сухі у звичайну погоду - дуже велика поміч під час шквальної зливи. 

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    За оцінками спеціалістів, такі природні накопичувачі в Києві акумулювали до половини води під час злив.

    Зараз цей показник не більше 10%.

    Тобто навантаження на зливову каналізацію виросло майже вдвічі!

    А чи покращився при цьому її стан? 

    Навпаки! 

    Численні будівництва в центральній частині і на околицях здійснюються в порушення Генерального плану, в тому числі і з облаштуванням свай просто на підземних водовідводах. Перекриваються і штучні, і природні потоки води під землею - в результаті маємо потопи, маємо центральну «річку» міста Хрещатик.

    Джерело: блог Ігора Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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