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    Думки вголос

    Чи варто в центрі Києва розміщувати державні установи?

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Будівля СБУ - Чи варто в центрі Києва розміщувати державні установи?
    Будівля СБУ

    Цікаво, який музей можна розмістити на місці кварталу, де нині СБУ?

    Мовою оригіналу

    О реформах.

    Надо выселить с Крещатика Минагрополитики, Минэнерго, Госкомтелерадио, офис Укрпочты, другие многочисленные государственные учреждения, министерства, ведомства…

    Зачем они горожанам? Зачем они на Крещатике? И это я только по памяти один кусочек улицы вспомнил. 

    Зачем Госслужба по чрезвычайным ситуациям (пожарные и спасатели) занимает такое прекрасное здание на тихой улице центра? Там место для музея!

    Зачем на Сагайдачного, где должны быть гостиницы, кафе и рестораны, Госфининспекция?
    Что делает Министерство юстиции в старинном доме на Городецкого? А МВД на тихой улице Богомольца?

    А Министерство охраны здоровья в парке на Грушевского? Это вообще абсурд – держать государственное ведомство в особняке в главном прогулочном парке страны.

    Ну и вопрос на засыпку: зачем СБУ на Владимирской занимает такую огромную территорию? Как показала практика, это бессмысленное ведомство, которое прощелкало войну, агрессию, террористов и все, что только можно прощелкать?

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    В эти здания не ходят обычные посетители. Туда вообще редко кто ходит. Туда незачем ходить. Там пропускной режим. Только для работающих чиновников, которые с 9 до 18, а в пятницу до 16-45.

    Если бы я руководил Киевом, я бы боролся за выселение всех этих ведомств из этих зданий. Куда-нибудь на левый берег, где для них можно построить современный офисный центр.

    А освобожденные здания город бы частично приватизировал, и там разместились бы коммерческие офисы.

    Я бы не стал возражать, если бы какие-то здания переделали в гостиницы. Можно – в объекты торговли. Еще там бы квартировали по льготным ставкам общественные, культурные, детские и ветеранские организации. Туда бы ездили на кружки, лекции, клубные встречи и тому подобное.
    Но вообще, не я бы решал, что должно быть в этих освобожденных огромных зданиях. Этим бы занялись специалисты.

    Интересно, какой музей можно разместить на месте квартала, который занимает нынешнее СБУ?

    Джерело: блог Ігора Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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