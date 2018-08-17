Стало відомо, коли знову запрацює столичний фунікулер



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Щорічні регламентні ремонтні роботи пройшли успішно

У понеділок, 20 серпня, відновить роботу столичний фунікулер. Перший рейс відбудеться о 12:00. Про це повідомили у «Київпастранс».

Щорічні регламентні ремонтні роботи пройшли успішно, тож фунікулер може безпечно перевозити пасажирів.

Нагадаємо, 17 липня київський фунікулер закрився для проведення технічного огляду.

Зазначимо, 14 липня відбулося подорожчання проїзду в громадському транспорті столиці.

Так, з 14 липня вартість разової поїздки у метро та наземному громадському транспорті становить 6,3 грн - за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 грн - за разову поїздку.

Зокрема, у столичному метрополітені з 14 липня сині жетони замінять на зелені. Обміняти старі жетони на нові можна без доплати впродовж липня.

13 липня на багатьох станціях метро спостерігалися великі черги, оскільки це останній день, коли можна поповнити електронні проїзні за старою ціною.

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