Рада хоче скасувати заставу для підозрюваних у корупції

Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Ігор Луценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні ми, як країна, проходимо важливий тест

Завтра, імовірно, парламент розглядатиме зміни у КПК, де застава скасовується для тих, кого звинувачують у корупційних злочинах. За підозрами у корупції саджатимуть до СІЗО, тобто позбавлятимуть волі без обвинувального вироку суду.

Мені цікаво, чи залишилися у нашій країні ще принципові правозахисники. Не політики під відповідною маскою, не псевдо-адвокати на грантах, і не інші співробітники грантових структур – а саме люди, для котрих права людини є цінністю, на захист якої вони готові іти на жертви. В тому числі і на нерозуміння широких мас.

Так, народ, неосвіченість котрого підігрівають авантюристи, не відчуває різниці між запобіжним заходом і покаранням. Але ж мусить хтось сказати неприємну народу правду, мусить же хтось, врешті-решт, відстояти честь нашої країни, як країни мудрих і совісливих, а не дрімучих і озлоблених. Читайте також В окупованому Криму з 86 політв'язнів вироки ухвалили вже 34 Сьогодні, 15:24 Так, у зв’язку з тим же суспільним настроєм, завтра ми, ймовірно, програємо бій за істину. Але згодом країна одумається і виграє війну за істину, якщо достатньо голосів скажуть про реальний стан речей і дадуть правильну оцінку вже зараз. Запобіжний захід має своєю метою, щоб підозрюваний чи обвинувачений не перешкоджав слідству, виконував настанови КПК та не скоював інших злочинів. Зазвичай застосовується тримання під вартою, коли людина скоїла насильницький злочин. У всіх інших випадках прийнято давати можливість застави або інші запобіжні заходи, не пов’язані з перебуванням під вартою. Тим не менш, у нас прийнято гукати «зрада», коли під заставу відпускають ту чи нішу особу, причетну, за версією слідства, до корупції. Але при цьому не кричать зраду, що вже не такі уже й нові антикорупційні органи забезпечили мізерну кількість (і ще меншу якість) обвинувальних вироків суду. Боротьба з корупцією залишиться все тим же фейком внаслідок цих змін до КПК, а може, стане ще й більшою корупцією, коли силовики будуть, використовуючи свої драконівські повноваження і не будучи підконтрольними суспільству, займатися рекетом – власне, чим вони і займаються зараз.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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