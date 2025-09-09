Головна Думки вголос Ігор Луценко
search button user button menu button
Ігор Луценко Військовослужбовець ЗСУ, громадський активіст

Армія без даху: чому солдати на фронті залишаються без житла

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чому військовим нема де жити на фронті і що з цим робити
фото: zsu.gov.ua/колаж: glavcom.ua

Армія бомжів

Хотів би проінформувати широкі верстви українців про ще одну проблему фронту: солдатам немає де жити.

Ціни на хати й квартири у прифронтових районах такі, що здатні з’їсти бойові й не зрівняються з жодним елітним регіоном України: куди там Львову та Києву! Просять 20, 30, 40 тисяч гривень за звичайну сільську хату, де немає води, де ніхто не жив (мабуть, гидував) роками – це, на жаль, норма.

Більше того, значна кількість орендодавців взагалі відкрито відмовляють військовим на тій підставі, що вони військові. Але це не викликає якогось суспільного резонансу і багатоденних обговорень у соцмережах. Військових женуть, як прокажених, з них луплять три ціни – і військові терплять.

Звісно, є протилежні винятки. Є патріоти, котрі безкоштовно селять до себе. Є місцеві громади, котрі організували роботу по допомозі військовослужбовцям із розміщенням. Але це – винятки. Загалом держава і місцеве самоврядування цей біль фронтовиків ігнорує.

Так само цією проблемою не займається як слід військова вертикаль. Якщо є воля у командира військової частини, то він щось намагається зробити. Але в принципі фактичні порядки в армії не передбачають такий обов’язок. Проблеми солдатів з поселенням вирішують самі солдати.

Але ж у нинішніх умовах старі статути вже не актуальні! Стара система передбачала, що військові житимуть централізовано – приміром, в будівлях дитсадків чи шкіл, чи інших державних закладів. Але з розвитком далекобійних засобів ураження ця відстала практика коштувала українському народові тисячі втрачених воїнських життів, а бюджету – мільярдів компенсації сім’ям загиблих.

(І, до речі, слід зараз регулярно проводити аудит, чи не концентрують особовий склад начальники, чи не керуються старими статутними вимогами? Але це окрема болюча тема).

Тому треба розосереджуватися, слід жити групами не більше відділення. Це вимога нинішніх умов війни, а не примха.
А багато військових частин, котрим їх начальство (оці всі ОТУ, ОСУВ і тд) сприяє миттєвому розселенню їх особового складу? Багато командирів переймаються цим, коли їм на голову летить купа інших завдань?

Разом з тим, мабуть, мільйони квадратних метрів житла стоять вільні поруч. Їх ніхто і не думає передавати військовим. Це квартири та будинки тих, хто утік до росіян або виїхав за кордон до європейців. Їх чіпати не можна!

Як тільки хтось із військових займає таке житло, то з подивом виявляє для себе, що у даній місцевості існує місцева поліція, яка охороняє священну приватну власність.

Доходить до анекдотичного. У автора цих рядків є знайомі, котрі воювали за населений пункт, східно-північний край якого вже атакувала російська піхота. В той за час при спробі зайняти хату на західній частині містечка до них під обстрілами прибув дільничий (!), щоб повідомити про заборону такого самовільного заселення.

Як ви вже здогадалися, згодом росіяни окупували це селище, разом із усією вцілілою нерухомістю. (Справедливості ради, інколи поліція сприяє, але то радше всупереч прийнятим порядкам).

***

Найпечальніше, що насправді законодавча база для забезпечення існує, просто її ніхто не хоче використовувати.

Закон «Про правовий режим воєнного стану» прямо передбачає таку річ, як квартирна повинність. Усіх громадян України можна зобов’язати розміщати у себе військовослужбовців, поліцейських, біженців. Цей закон, якщо його застосовувати, вирішить проблему квартирування раз і назавжди.

Просто начальники усіх рівнів не хочуть на себе жодну відповідальність, щоб його використати, придумають байки про недостатні механізми для реалізації його положень.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: закон військові держава житло війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна, яка почалася як «божевільна ідея Путіна», перетворилася на титанічну боротьбу між Сходом і Заходом
Sky News пояснив, чому Путін продовжує атакувати Україну, ігноруючи мирні зусилля
29 серпня, 04:44
Трамп пояснив, чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським
Трамп пояснив, чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським
25 серпня, 19:36
Лідери ЄС, Великої Британії та Фінляндії привітали прагнення Трампа
Зустріч Трампа і Путіна: лідери ЄС оприлюднили спільну заяву
16 серпня, 12:46
Єдине задеклароване авто сім'ї Чернишова перебуває під арештом
Чернишов користується незадекларованими автівками – антикорупційна прокуратура
16 серпня, 10:00
Владислав Фінчук присвятив дебютну перемогу своєму батько, який загинув захищаючи Україну
Українські бігуни присвятили «золото» чемпіонату України загиблим на війні родичам
12 серпня, 16:00
З 2020 року Слободяник служив на Житомирщині у 39-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ
Загинув у перший день війни, готуючись до бойового вильоту. Згадаймо Юрія Слободяника
12 серпня, 09:00
Польський міністр відповів, що має зробити Росія для справедливого миру в Україні
Польський міністр відповів, що має зробити Росія для справедливого миру в Україні
12 серпня, 00:22
Трамп припустив, що після зустрічі з Путіним може вийти з переговорного процесу
Розмова Зеленського з прем’єром Індії, заяви Трампа про переговори. Головне за 11 серпня
11 серпня, 21:23
Трамп та Путін зустрінуться 15 серпня
ISW: Кремль намагається використати саміт на Алясці для розколу США та Європи
11 серпня, 09:01

Ігор Луценко

Армія без даху: чому солдати на фронті залишаються без житла
Армія без даху: чому солдати на фронті залишаються без житла
Прокидайся! Саме таку формулу має поразка
Прокидайся! Саме таку формулу має поразка
Хто має рятувати життя солдата на фронті?
Хто має рятувати життя солдата на фронті?
Як вибити у росіян віру у перемогу
Як вибити у росіян віру у перемогу
Що буде з нашою армією найближчі роки?
Що буде з нашою армією найближчі роки?
УПЦ=РПЦ=ФСБ. В українській столиці діють структури, офіційно пов’язані з російською владою
УПЦ=РПЦ=ФСБ. В українській столиці діють структури, офіційно пов’язані з російською владою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
7237
Російська пропагандистка Симоньян розповіла про операцію, яку перенесла
2042
Турецька ліра вперше впала нижче гривні
1884
Втрати ворога станом на 9 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1529
Конфуз на концерті пам’яті Миколи Мозгового: прем’єра пісні, якій… 30 років

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua