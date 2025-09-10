Польща після атаки. Унікальне вікно можливостей для України. Лік іде на години
Кроки, які Україні треба робити зараз
Зараз Україні слід зробити сильні кроки, котрі закріплять за нашою країною статус лідера у боротьбі з навалою зі Сходу.
1. Заявити про готовність направити визначену кількість антишахедних підрозділів у Польщу і надати іншу допомогу в організації протидронової оборони. У Польщі немає поки що можливості масово збивати шахеди так, як збиваємо їх ми. Мова радше не про мобільні вогневі групи, а про групи операторів перехоплювачів, котрі у нас працюють з високою ефективністю, про розрахунки операторів радарів, і, до чого зовсім ще не додумалося НАТО – це інформаційні системи, котрі дозволяють інтегрувати усі елементи протидронової ППО в режимі реального часу.
Так, хтось скаже, що нам самим зараз не вистачає антидронового ППО, перехоплювачів. Але, по-перше, убезпечити логістичні маршрути у Польщі для нас є навіть важливішим, ніж прикрити окремі регіони України. По-друге, наша єдність з ЄС взагалі і з Польщею зокрема теж важить більше. Це буде дуже сильний крок – на Україну тоді почне з максимальною серйозністю розраховувати прагматична частина Європи.
2. Треба заявити про готовність прийняти на навчання у наших центрах польських військових саме по тематиці збиття шахедів. В Україні зараз є декілька центрів, котрі готують операторів перехоплювачів та розрахунки спеціалізованих радарів. Без цього досвіду полякам буде дуже важко – їм треба вміти збивати і шахеди, і розвідницькі дрони росіян. У нас вони можуть цьому навчитися буквально за кілька тижнів. І більше ніде у світі. Власне, ми можемо запропонувати створити такий центр навчання у Польщі для поляків, з нашими інструкторами.
3. Слід заявити про готовність ухвалити відповідне законодавство, яким Україна зобов’яже своїх громадян приймати участь у захисті Польщі тих військовозобов’язаних українців, котрі зараз постійно проживають на території цієї країни. Тих наших співвітчизників, котрі втекли у Польщу, щоб не захищати Україну, слід підштовхнути захищати хоча б Польщу – це нам вигідніше, ніж вони просто там сидітимуть. І поляки матимуть можливість оцінити цей крок, і це дуже сильно може допомогти іміджу наших втікачів у всьому ЄС, покращить ставлення до жінок, літніх і дітей, котрі там переховуються від російської агресії.
Проблема в тому, що маю сумнів, що подібні заяви зараз розглядають у Офісі, МЗС, Генштабі. Але було б непогано, щоб хоча б щось із описаного мною вище лягло в основу реакції найвищих посадовців України.
Зараз – унікальне вікно можливостей для України, і лік іде на години, щоб у нього потрапити.
Коментарі — 0