Головна Думки вголос Ігор Луценко
search button user button menu button
Ігор Луценко Військовослужбовець ЗСУ, громадський активіст

Як вибити у росіян віру у перемогу

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скоро росіяни суб’єктивно відчуватимуть, що їх час минає, що вони програють
фото: depositphotos.com

«Нам вигідна теза про те, що територіальні здобутки росіян – мізерні порівняно з цілями, які вони перед собою ставлять»

Чи то пропаганда, чи то просто так трапилося, але ми чомусь не надто зосереджуємося на значенні постійного просування росіян уперед. От сьогодні зранку прийшло повідомлення про просування у районі чотирьох сіл.

Так, нам вигідна теза про те, що територіальні здобутки росіян – мізерні порівняно з цілями, які перед собою ставлять вони: геноцид українського народу і знищення української державності. Мовляв, такими темпами нас не знищити.

Але ж давайте будемо чесними, а не дурними. Це не так! Це успішна тактика геноциду. Вона дуже добре працює. Українська держава через обстріли, через роз’їдання все нових і нових територій фронтом повільно, але тане.

І ця повільність, на яку ми розраховуємо – вона зовсім не є константою. Середній темп кремлівської експансії у травні-червні становив ~15 км²/добу – майже втричі більше, ніж зимові показники (~5 км²/день) і навіть трішки вище, ніж раніше у квітні (~13–14 км²). Небезпека в тому, що повільний темп інколи буває зовсім не повільним. В будь-який момент ми можемо побачити, що швидкість просування у той чи інший тиждень зросла в 5, в 10 разів.

Але головне ось у чому. Оце, назване нашою пропагандою «повільним», просування – це і є те, чим живуть і радуються росіяни у цій війні, це основа їх віри і надії на подальшу перемогу.

Оці кілометри з’їденої української землі і тисячі вбитих/покалічених українців живлять їх віру, їх релігійний світогляд, їх імперію, дають можливість РФ рости у своїх амбіціях і надихатися, власне – дають можливість існувати у нинішній грізній формі. Це привід усьому світу продовжувати боятися росіян, а росіянам – пишатися собою. Так, ми можемо перед іноземцями, щоб вони вірили у нас, применшувати здобутки Кремля, наводити цитати самих московитів, наскільки вони незадоволені своєю тактикою.

Але її єдиний позірний недолік – повільність. Все інше працює. І повільність ця обумовлена виключно тим, що росіяни не хочуть перевантажити свою економіку видатками на знищення українців, роблять все поступово і просто максимально оминають усі больові пороги у себе. Їх мета – сумістити своє відносно безтурботне (за російськими стандартами) життя із поступовим знищенням України. Це поки що успішно працює.

***

Але це і можливість для нас. Забрати у росіян віру у перемогу – це питання 5 чи 20 квадратних кілометрів у день, це питання кількох посадок щодоби. Це реально, з урахуванням технологій і ресурсів, які є у нас і у наших країн-помічників. (Забігаючи наперед – ні, нам не реально мобілізувати більше людей, щоб тримати території. Ми це безуспішно намагаємося уже котрий рік. Треба інші шляхи, і вони є).

Якщо зосередитися на тому, щоб не давати РФ харчуватися нашою землею, вона почне голодувати і занепадати. Війна продовжуватиметься, обстріли триватимуть, дронові атаки зростатимуть – але росіяни суб’єктивно відчуватимуть, що їх час минає, що вони програють, що цілі їх недосяжні, а жертви марні. І вся та сума жорстокості, злоби й агресії (згадайте масові вбивства і заворушення, які траплялися у РФ під час війни – неймовірні для нас!) швидко найде інший шлях.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія геноцид війна Україна росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шмигаль: Важливо, щоб будь-які наступальні спроби ворога розбивалися об міць української армії
Шмигаль після зустрічі з військовим керівництвом анонсував нові поставки озброєння
18 липня, 18:13
Лисенку 28 років, він чемпіон світу 2018 року у приміщенні, срібний призер чемпіонату світу-2017
Російський легкоатлет поскаржився на «нехорошого президента» World Athletics
14 липня, 14:19
Особистим рекордом Кнороз є результат 4,83 м
Російська легкоатлетка поскаржилася на проблеми з інвентарем на тлі санкцій
15 липня, 12:40
Метью Вітакер пояснив переваги, які матимуть США від продажу зброї НАТО для України
«Поворотний момент для війни». Що відомо про план НАТО щодо зброї для України
16 липня, 08:00
За словами Туска, для Росії немає кращого сценарію, ніж розкол Польщі
Туск назвав найбільш ймовірну дату нападу Росії на Польщу
26 липня, 16:04
Традиційні методи боротьби з дронами, зокрема використання дорогих ракет Patriot, малоефективні в разі атаки «шахедів»
Росія готується запускати по Україні одночасно 2000 дронів – німецький генерал
20 липня, 08:51
Росіяни не поспішають купувати автомобілі, вироблені вдома
У Росії ринок вітчизняних автомобілів занурюється в затяжну кризу
23 липня, 09:16
Росія стягує системи радіоелектронної боротьби ближче до кордонів НАТО
Росія стягує системи радіоелектронної боротьби ближче до кордонів НАТО
24 липня, 19:47
Зустріч Кім Чен Ина з солдатами, які брали участь у навчанні в Північній Кореї
РФ готує великий наступ у серпні: яка країна допоможе Путіну
Вчора, 08:57

Ігор Луценко

Як вибити у росіян віру у перемогу
Як вибити у росіян віру у перемогу
Що буде з нашою армією найближчі роки?
Що буде з нашою армією найближчі роки?
УПЦ=РПЦ=ФСБ. В українській столиці діють структури, офіційно пов’язані з російською владою
УПЦ=РПЦ=ФСБ. В українській столиці діють структури, офіційно пов’язані з російською владою
Гірка правда про демобілізацію
Гірка правда про демобілізацію
Україна готує атаки вглиб Росії. Що з цим не так?
Україна готує атаки вглиб Росії. Що з цим не так?
Ворог виграє гонку озброєнь. Нам терміново потрібно створити Центр рішень для порятунку України
Ворог виграє гонку озброєнь. Нам терміново потрібно створити Центр рішень для порятунку України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2025
6356
Помер одіозний аграрій, який за життя збудував собі мавзолей
4404
Синдром Аспергера. Безугла відповіла, чи з таким діагнозом має доступ до держтаємниці
4346
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3314
«Світ впав». Російська рапіристка прокоментувала поразку від України на чемпіонаті світу

Новини

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua