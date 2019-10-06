Ради громадського контролю - одна з найбільш провальних ідей останніх років
Поступово ради громадського контролю перетворюються на піар-обслугу органу, котрий вони й мають контролювати
Якщо б я був Зеленським, я б на кожний державний орган обирав би усілякі «ради громадського контролю».
Я не знаю жодного випадку ефективної роботи подібних структур, вони зазвичай якщо не зразу, так поступово перетворюються на піар-обслугу органу, котрий вони мають контролювати, ну не можу пригадати жодного скандалу, де б у цієї реєстрової громадськості була якась позиція.
Натомість активістів розпиратиме зсередини від почуття власної значимості, діячі з азартом змагатимуться у голосуваннях, по соцмережам ітиме великий піар відкритості та демократизму влади.
І взагалі, не можу пригадати більш провальної ідеї останніх років, як оцей громадський контроль під пильним наглядом дорослих дядь.
Натомість приміром, прибрали контроль прокуратури за поліцією.
Джерело: блог Ігоря Луценка