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    Думки вголос

    Ради громадського контролю - одна з найбільш провальних ідей останніх років

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Ради громадського контролю - одна з найбільш провальних ідей останніх років

    Поступово ради громадського контролю перетворюються на піар-обслугу органу, котрий вони й мають контролювати

    Якщо б я був Зеленським, я б на кожний державний орган обирав би усілякі «ради громадського контролю».

    Я не знаю жодного випадку ефективної роботи подібних структур, вони зазвичай якщо не зразу, так поступово перетворюються на піар-обслугу органу, котрий вони мають контролювати, ну не можу пригадати жодного скандалу, де б у цієї реєстрової громадськості була якась позиція.

    Натомість активістів розпиратиме зсередини від почуття власної значимості, діячі з азартом змагатимуться у голосуваннях, по соцмережам ітиме великий піар відкритості та демократизму влади.

    І взагалі, не можу пригадати більш провальної ідеї останніх років, як оцей громадський контроль під пильним наглядом дорослих дядь.

    Натомість приміром, прибрали контроль прокуратури за поліцією.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

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    реформа активісти
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