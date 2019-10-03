Над окупованим Армянськом дрони скинули тисячі проукраїнських листівок (відео)



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Дрони пройшли всі перепони російських оборонних комплексів

В листівках йшлося про те, що мовчать окупанти – зокрема, про провальний туристичний сезон та занепад сільського господарства

На Херсонщині аеророзвідники-волонтери запустили на територію окупованого Росією Криму кілька дронів, які розкидали над Армянськом проукраїнські листівки.

Про це повідомляє ТСН.

До польотів активісти готувалися кілька тижнів. У кожен дрон, який мав подолати до Армянська 16 км, завантажили три тисячі листівок.

В листівках йшлося про те, що мовчать окупанти – зокрема, про провальний туристичний сезон та занепад сільського господарства.

Дрони пройшли всі перепони російських оборонних комплексів, скинули в ранковий час пік листівки над Армянськом та успішно повернулися назад.

Зазначається, що це була перша спроба аеророзвідників «увійти» в Крим.