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    Над окупованим Армянськом дрони скинули тисячі проукраїнських листівок (відео)

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    <p>Дрони пройшли всі перепони російських оборонних комплексів</p> - Над окупованим Армянськом дрони скинули тисячі проукраїнських листівок (відео)

    Дрони пройшли всі перепони російських оборонних комплексів

    В листівках йшлося про те, що мовчать окупанти – зокрема, про провальний туристичний сезон та занепад сільського господарства

    На Херсонщині аеророзвідники-волонтери запустили на територію окупованого Росією Криму кілька дронів, які розкидали над Армянськом проукраїнські листівки.

    Про це повідомляє ТСН.

    До польотів активісти готувалися кілька тижнів. У кожен дрон, який мав подолати до Армянська 16 км, завантажили три тисячі листівок.

    В листівках йшлося про те, що мовчать окупанти – зокрема, про провальний туристичний сезон та занепад сільського господарства.

    Дрони пройшли всі перепони російських оборонних комплексів, скинули в ранковий час пік листівки над Армянськом та успішно повернулися назад.

    Зазначається, що  це була перша спроба аеророзвідників «увійти» в Крим.

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