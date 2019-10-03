Активісти закликають владу не допустити обміну з РФ сепаратистів, причетних до теракту в Харкові трансляція



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22 лютого 2015 року у Харкові стався теракт, в якому загинуло чотири людини, в тому числі 15-річний патріот Данило Дідік

Внаслідок теракту загинули активіст Євромайдану Ігор Толмачов, підполковник міліції Вадим Рибальченко, 15-річний Данило Дідік та 18-річний Микола Мельничук

Яна Зінкевич, командувач медичного батальйону «Госпітальєри», депутат ВРУ ;

Олександр Фоззі Сидоренко, учасник гурту ТНМК;

Руслан Горовий, письменник, керівник проектів ВГО «Магнолія».

Сьогодні, 3 жовтня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Не допустити на обмін з РФ причетних до теракту в Харкові 22 лютого 2015 року».Запрошені гості:

Раніше стало відомо про включення до списків на обмін з Російською Федерацією Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Ці особи, підозрюються у скоєнні терористичного акту в Харкові 22 лютого 2015 року, внаслідок якого загинуло чотири людини, у тому числі неповнолітня дитина.

Нагадаємо, що терористичний акт було спрямовано проти мирного населення. Ціллю терористичного акту була мирна хода, в якій брали участь діти. За даними прокуратури підозрюваними був встановлений вибуховий пристрій МОН-100, що дорівнює двом кілограмам тротилу, начинена чотирмастами 10-мм сталевими кулями. Теракт міг спричинити загибель десятків людей і цього не сталося тільки завдяки випадку – автомобіль «Газель» опинився між вибуховим пристроєм і ходою.

Натомість, внаслідок теракту загинули відомий харківський активіст Євромайдану Ігор Толмачов, підполковник міліції Вадим Рибальченко, 15-річний патріот Данило Дідік та 18-річний студент Харківської Академії міського господарства Микола Мельничук, а також одинадцять осіб було поранено.

Під час прес-конференції її учасники озвучили звернення до президента України, а також анонсували акцію під Офісом президента.