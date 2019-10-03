  1. Головна
  2. Главком-ТВ

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Главком-ТВ

    Активісти закликають владу не допустити обміну з РФ сепаратистів, причетних до теракту в Харкові

    трансляція
    • Розсилка
    22 лютого 2015 року у Харкові стався теракт, в якому загинуло чотири людини, в тому числі 15-річний патріот Данило Дідік - Активісти закликають владу не допустити обміну з РФ сепаратистів, причетних до теракту в Харкові
    22 лютого 2015 року у Харкові стався теракт, в якому загинуло чотири людини, в тому числі 15-річний патріот Данило Дідік

    Внаслідок теракту загинули активіст Євромайдану Ігор Толмачов, підполковник міліції Вадим Рибальченко, 15-річний Данило Дідік та 18-річний Микола Мельничук

    Сьогодні, 3 жовтня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Не допустити на обмін з РФ причетних до теракту в Харкові 22 лютого 2015 року».
    Запрошені гості:
    • Яна Зінкевич, командувач медичного батальйону «Госпітальєри», депутат ВРУ ;
    • Олександр Фоззі Сидоренко, учасник гурту ТНМК;
    • Руслан Горовий, письменник, керівник проектів ВГО «Магнолія».

    Раніше стало відомо про включення до списків на обмін з Російською Федерацією Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Ці особи, підозрюються у скоєнні терористичного акту в Харкові 22 лютого 2015 року, внаслідок якого загинуло чотири людини, у тому числі неповнолітня дитина.

    Нагадаємо, що терористичний акт було спрямовано проти мирного населення. Ціллю терористичного акту була мирна хода, в якій брали участь діти. За даними прокуратури підозрюваними був встановлений вибуховий пристрій МОН-100, що дорівнює двом кілограмам тротилу, начинена чотирмастами 10-мм сталевими кулями. Теракт міг спричинити загибель десятків людей і цього не сталося тільки завдяки випадку – автомобіль «Газель» опинився між вибуховим пристроєм і ходою.

    Натомість, внаслідок теракту загинули відомий харківський активіст Євромайдану Ігор Толмачов, підполковник міліції Вадим Рибальченко, 15-річний патріот Данило Дідік та 18-річний студент Харківської Академії міського господарства Микола Мельничук, а також одинадцять осіб було поранено.

    Під час прес-конференції її учасники озвучили звернення до президента України, а також анонсували акцію під Офісом президента.

    Харків Росія теракт сепаратизм активісти Яна Зінкевич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ