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    Думки вголос

    Росія втратила чергового шпигуна

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

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    Нині на орбіті у Москви є 3-4 робочі супутники, котрі потенційно здатні передавати зображення по радіоканалу - Росія втратила чергового шпигуна
    Нині на орбіті у Москви є 3-4 робочі супутники, котрі потенційно здатні передавати зображення по радіоканалу
    фото з відкритих джерел

    Стан російської космічної розвідки просто жалюгідний

    Вчора згорів російський супутник-шпигун Космос-2551. Падіння його спостерігали звичайні американці, дехто навіть зняв на відео це красиве видовище.

    Наштовхнувся на цікаву статтю про стан російської космічної розвідки. Був вражений.

    Виявляється, у нашого противника її як такої немає або практично немає.

    По-перше, ще у два головні роки війни – 2014 і 15 – росіяни ще користувалися супутниковими знімками, котрі СКИДАЛИСЯ фізично з орбіти на землю. Скрепно!

    По-друге, нині на орбіті у Москви є 3-4 робочі супутники, котрі потенційно здатні передавати зображення по радіоканалу. Але це не точно.

    По-третє, якість фото цих супутників – трохи менше, ніж супутників США 70-х років. Це – точно.

    По-четверте, ці супутники не бачать вночі і за хмарами. Це теж точно.

    Висновок – ставка на розвідку за допомогою БПЛА цілком себе виправдовує, в цій царині ми можемо мати автономний паритет з Москвою. А якщо спільно з Туреччиною, Польщею та Балтією добудемо в користування техніку, аналогічну американській, то тут у нас буде стратегічна перевага. Головне, щоб Китай не допоміг РФ даними.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США шпигун космос
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    Росія втратила чергового шпигуна