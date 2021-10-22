Росія втратила чергового шпигуна

Нині на орбіті у Москви є 3-4 робочі супутники, котрі потенційно здатні передавати зображення по радіоканалу

Нині на орбіті у Москви є 3-4 робочі супутники, котрі потенційно здатні передавати зображення по радіоканалу

Стан російської космічної розвідки просто жалюгідний

Вчора згорів російський супутник-шпигун Космос-2551. Падіння його спостерігали звичайні американці, дехто навіть зняв на відео це красиве видовище.

Наштовхнувся на цікаву статтю про стан російської космічної розвідки. Був вражений.

Виявляється, у нашого противника її як такої немає або практично немає.

По-перше, ще у два головні роки війни – 2014 і 15 – росіяни ще користувалися супутниковими знімками, котрі СКИДАЛИСЯ фізично з орбіти на землю. Скрепно!

По-друге, нині на орбіті у Москви є 3-4 робочі супутники, котрі потенційно здатні передавати зображення по радіоканалу. Але це не точно.

По-третє, якість фото цих супутників – трохи менше, ніж супутників США 70-х років. Це – точно.

По-четверте, ці супутники не бачать вночі і за хмарами. Це теж точно.

Висновок – ставка на розвідку за допомогою БПЛА цілком себе виправдовує, в цій царині ми можемо мати автономний паритет з Москвою. А якщо спільно з Туреччиною, Польщею та Балтією добудемо в користування техніку, аналогічну американській, то тут у нас буде стратегічна перевага. Головне, щоб Китай не допоміг РФ даними.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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