Росія залишається одним із пріоритетів Заходу як країна, де ситуація радикально погіршується

Європарламент підтвердив - Навальний сидить за боротьбу за свободу

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Европейский парламент присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова »За свободу мысли». Присутствовать лично 15 декабря на церемонии ее вручения в Страсбурге Навальный вряд ли сможет, поскольку находится в заключении. Что это - новый серьезный сигнал Кремлю или компенсация за Нобелевскую премию мира, присужденную не Навальному, а главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову?

Премия за мужество

Алексей Навальный получил свою премию, в первую очередь, как борец за демократию. Что логично для политика, который в течение долгих лет добивался возвращения в России свободных выборов. Впрочем, номинирован он был Европейской народной партией, крупнейшей фракцией Европарламента, с более широкой формулировкой: «За мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека».

И тут, думаю, ключевым является слово «мужество». По этому критерию Навальный, безусловно, стал за минувший год одним из мировых лидеров среди политиков. Причем еще до того, как он, несмотря на попытку отравления и вынужденное лечение в Германии, вернулся в Россию и оказался за решеткой. И это произвело впечатление даже на тех в Европе, а таких немало, кого беспокоили его прежние контакты с националистами.

Приняв решение о присуждении премии Навальному, Европарламент ясно показал, что там понимают - в России нет свободных выборов. Если кто-то до сих пор в этом сомневался, он мог убедиться в их отсутствии в сентябре 2021 года во время избрания нового состава нижней палаты российского парламента. Так что это решение - далеко идущий сигнал. Ведь дать премию тому, кто боролся за свободные выборы, все равно что четко заявить: те, кого, избрали в России «на пеньках», не могут считаться законными властями.

Пока Евросоюз говорит о частичном непризнании итогов выборов в России, в основном из-за того, что в них участвовали жители аннексированного в 2014 году Крыма и избиратели из Донецкой и Луганской областей Украины, которым были выданы по упрощенной процедуре российские паспорта. Но все может докатиться и до полного непризнания не только итогов выборов, но и легитимности конкретных политиков, как это происходит в Беларуси.

Не та премия?

Премия «За свободу мысли» была присуждена Алексею Навальному практически сразу же после того, как многие его сторонники откровенно, а иногда и очень резко продемонстрировали свое разочарование решением Нобелевского комитета. Тот, напомню, решил дать премию мира не политическому оппозиционеру, а главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову как символу борьбы за свободу слова в России. Сам Навальный, надо заметить, поздравил первого российского лауреата (до этого премия в советский период вручалась Михаилу Горбачеву и самому Андрею Сахарову).

Возможно, этими не сбывшимися ожиданиями и последовавшему за ним разочарованию следует объяснить довольно вялую, по крайней мере в соцсетях, реакцию россиян на получение российским оппозиционером, пожалуй, самой престижной европейской премии за борьбу за демократию. Связано это также очевидно было с надеждами на то, что Нобелевская премия поможет защитить жизнь и здоровье Алексея Навального. Надеждами, как известно из мирового опыта, скорее тщетными, поскольку не секрет, что авторитарные режимы по всему миру все меньше внимания обращают на подобные символические решения.

В ситуации с Навальным принципиально важно, что российские власти в последний год старались всеми способами делегитимизировать его в качестве борца за свободу. Достаточно вспомнить информационную кампанию, которая закончилась краткосрочным отзывом Amnesty International у российского оппозиционера статуса «политзаключенного». Никому не интересный блогер, заключенный, отбывающий срок по экономической статье, националист и шовинист - таков был месседж, который несла российская пропаганда.

Но премия Андрея Сахарова однозначно подтверждает - Навальный это признанный на Западе политик, и Кремлю придется с этим считаться. Даже если российские власти и не отпускают его из заключения и под давлением правозащитников. И это подтверждают комментарии мировых и европейских лидеров, которые, как, например глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), прямо говорят, что премия - сигнал к немедленному освобождению Навального.

Россия – один из приоритетов

Именно почти одновременное присуждение Нобелевской премии мира Муратову и премии Сахарова - Навальному говорят нам о том, что россияне с их проблемами, их коррумпированной властью, лишившей их свободных выборов и свободы слова, по-прежнему остаются одним из приоритетов Запада.

Иногда говорят, что на Россию все давно махнули рукой как на какую-нибудь азиатскую автократию, только с ядерными ракетами. Кремлю, вероятно, временами, когда там думают больше о санкциях, чем о «державном величии», очень бы этого хотелось. Чтобы Навальный и другие диссиденты остались один на один с режимом Владимира Путина.

Но это не так. Сейчас - кроме символических - инструментов для давления на Кремль немного. Но все же Европа не отворачивается от России, не зацикливается на своих проблемах, а продолжает считать ее частью цивилизованного мира. А значит, и поддерживать тех россиян, которые борются за свободу и демократию.

Джерело: Deutsche Welle

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