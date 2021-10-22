Генсек НАТО порадив Путіну не боятися членства України в Альянсі

Генсек НАТО: немає жодних підстав, щоб РФ побоювалася або мала право застосувати вето, або зупинила суверенну державу від приєднання до Альянсу

Столтенберг заявив, що Україна як суверенна незалежна держава має право вирішувати свій власний шлях

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що Росії не варто боятися членства України в НАТО. Про це він заявив за підсумками засідання міністрів оборони НАТО в Брюсселі в п'ятницю, 22 жовтня.

Столтенберга попросили прокоментувати заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що НАТО вже фактично має військову присутність на території України і це несе реальну загрозу для Росії.

«Ні. Частково тому, що НАТО – оборонний альянс, а також частково тому, що це Україна та союзники з НАТО будуть вирішувати, коли Україна готова приєднатися до Альянсу. Жодна інша країна не має права ні втручатися, ані сказати «ні» цьому процесу», – сказав він.

Генсек НАТО додав, що Україна – суверенна, незалежна держава.

«А суверенна незалежна держава має право вирішувати свій власний шлях. Тому це тільки Україна буде вирішувати, чи вона хоче бути членом НАТО, і це 30 союзникам вирішувати, коли Україна буде відповідати стандартам НАТО», – додав він.

Столтенберг зауважив, що за останнє десятиліття розширення НАТО тільки «принесло мир і стабільність по всій Європі».

«Тому немає жодних підстав, щоб Росія побоювалася або мала право застосувати вето, або зупинила суверенну державу від приєднання до Альянсу», – сказав він.

Нагадаємо, напередодні Путін побачив у візиті глави Пентагону в Київ відкриття дверей у НАТО.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський назвав США головним партнером України в питанні безпеки.

Як відомо, 19 жовтня в Україну прибув глава Пентагону.

У Києві Ллойд Остін, зокрема, заявив: давайте чітко говорити, що Росія почала війну на Донбасі.

Також міністр оборони США вшанував пам’ять загиблих українських героїв.

Під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.