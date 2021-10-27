«Скіфське золото»: Україна отримала можливість атакувати Кремль

Культурна спадщина не потрапить до рук окупантів

Про факти нищення спадщини під охороною ЮНЕСКО, місцевих та національного значення пам'яток слід кричати

Суд у Голандії став на сторону України, і апеляція постановила відправити скіфські цінності в Київ та відмовити росіянам.

Прекрасне рішення і радісна подія, у зв'язку з чим, вітаючи усіх нас, хочу дещо сказати.

Це рішення свідчить, що у нас прірва можливостей для юридичних атак на РФ по лінії збереження історико-культурної спадщини.

Я вже сто разів казав, що про факти нищення спадщини під охороною ЮНЕСКО, місцевих та національного значення пам'яток слід кричати, кричати на спеціалізованих міжнародних громадських та міждержавних майданчиках по усьому світу – про усі московські порушення.

На це слід спрямувати потужності громадськості, Мінкульту, зовнішньої розвідки та МЗС у спільному пориві та чіткій координації.

За пам'ятками мусить працювати механізм, аналогічний порушенню прав людини.

Є майданчики ІКОМОСу та інші, тобто громадська дипломатія, є Комітет Всесвітньої спадщини, структура ООН.

Плюс потрібна активна інформаційна кампанія, плюс реєстр, плюс розслідування злочинів.

Сподіваюся, що коли у Мінкульт прийде активний, рішучий та компетентний керівник, то це відомство зможе стати локомотивом у цій роботі.

Ну, а сьогодні – порадуємося тому, що вже зроблено. Сподіваюся, це – лише початок.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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