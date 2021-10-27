Радник Банкової зробив шокуючий прогноз щодо протистояння Києва та Москви (відео)

Арестович каже: «Росія – фабрика з виробництва понтів», реальне вторгнення обернеться для РФ кінцем

Позаштатний радник глави офісу президента України і прессекретар делегації Києва в Тристоронньої контактній групі по Донбасу Олексій Арестович назвав керівництво Російської Федерації «фабрикою з виробництва понтів». Він вважає, що Москва не витримає реального протистояння з Києвом Таку заяву Арестович зробив в ефірі телеканалу «Наш».

«Росія, коли розповідає нам про «червоні лінії» вступу в НАТО – вона колотить понти. Тому що російське керівництво – це фабрика з виробництва понтів. Вони завжди так поводилися», – заявив політик.

При цьому він вважає, що «реальне військове вторгнення обернеться для РФ кінцем російської армії і її боєздатності. А можливо і кінцем нинішнього панівного режиму, як такого».

Також Арестович нагадав, що Україна розробляє власні ракетні системи: «Грім-1», «Грім-2» та «Сапсан», які «зможуть діставати далеко».

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович пригрозив Росії українськими ракетами, які будуть спрямовані на Москву найближчим часом.

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