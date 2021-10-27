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    «Скіфське золото» розриває шаблон про історію Криму і Росії

    Рішення апеляційного суду у Нідерландах про повернення&nbsp;&laquo;Скіфського золота&raquo; до України &ndash; це не тільки про юридичне невизнання окупації - «Скіфське золото» розриває шаблон про історію Криму і Росії
    Рішення апеляційного суду у Нідерландах про повернення «Скіфського золота» до України – це не тільки про юридичне невизнання окупації
    фото з відкритих джерел

    Цивілізований світ ніколи не визнає, ані окупації, ані її наслідків

    Історія про «Скіфське золото» почалась з виставки про Крим: у Бонні, а потім у Амстердамі. Вона «розірвала шаблон» німцям та голландцям. Вони зрозуміли, що історія Криму не про Росію. Вона почалась до нашої ери через унікальну взаємодію скіфів та греків. Двома кольорами цієї виставки були саме зелений – колір наших степів, та блакитний – колір Чорного моря. Я був співорганізатором цієї виставки у Бонні, і дуже добре пам’ятаю реакцію німців.

    Рішення апеляційного суду у Нідерландах про повернення «Скіфського золота» до України це не тільки про юридичне невизнання окупації. В якості цього рішення, як і в неупередженості голландського суду, точно немає бути ні в кого ніяких сумнівів. Рішення суду – це юридичний та політичний прецедент того, що цивілізований світ ніколи не визнає, ані окупації, ані її наслідків. Після звільнення Криму всі зміни, які намагається здійснити Росія на окупованому пів острові будуть визнанні юридично нікчемними.

    І всі інші процеси та позови, які ми ведемо проти Росії, будуть доведені до свого логічного кінця: до перемоги. Скільки б часу нам на це не знадобилося.

    А нам залишається тільки показати цю виставку в багатьох країнах світу. Щоб там також зрозуміли і відчули про що історія Криму і України.

    Читайте також: «Скіфське золото» мають повернути Україні. Росія вже відреагувала у своєму стилі

    Джерело: блог Павла Клімкіна

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    Теги: Крим Росія суд культура окупація
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    «Скіфське золото» розриває шаблон про історію Криму і Росії