Україна вперше застосувала турецький безпілотник Bayraktar у бою (відео)

Безпілотник успішно виявив артилерійську батарею ворога на Донбасі і знищив гармату

Українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ, які окупували деякі райони Донбасу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Роман Донік.

«Для збереження життя вояків, та цивільного населення, піднято БПЛА «Байрактар», була виявлена батарея та ракетою знищена одна гармата», – пише Донік.

Він уточнив, що дрон був використаний у відповідь на артилерійські обстріли позицій військовослужбовців операції Об'єднаних сил на Донбасі і села Гранітне в Донецькій області 26 жовтня.

Донік додав, що Гранітне обстрілювалося з максимально можливої дальності – понад 15 кілометром, тому звичайними засобами ООС виявити батарею ворога не вдавалося.

Нагадаємо, сьогодні, 26 жовтня, близько 10:10 представники незаконних збройних формувань РФ влаштували мінометний обстріл селища Гранітне Волноваського району, що у Донецькій області.

Як відомо, 15 липня ВМС України отримали перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2.

Наприкінці липня безпілотники Bayraktar почали патрулювання над Чорним морем.

Згодом повідомлялося, що Україна має намір закупити ще чотири комплекси турецьких ударних безпілотників Bayraktar. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, наразі на озброєнні України є два комплекси Bayraktar – 12 літальних апаратів.