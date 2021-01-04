Справа про вбивство Шеремета: Зеленський мусить вибачитися

Якби не присутність Зеленського на пресконференції, де Антоненка та інших оголосили вбивцями, то обвинувачення давно б розсипалося з ганьбою

Білоруська опозиція передала в Україну записи розмов тамтешнього КДБ, котрі свідчать, що ця спецслужба планувала вбивство через підрив вибухівки журналіста Павла Шеремета .

Ще одне свідчення того, що обвинувачення Антоненка, Дугар та Кузьменко у вбивстві Шеремета є фальсифікованим. Теж мені знайшли білоруських терористів.

Зараз необхідно добитися зміни запобіжного заходу Антоненку, щоб він врешті вийшов з СІЗО, де він перебуває без належного обгрунтування уже другий рік.

Це буде прояв найвищої підлості з боку офісу генпрокурора – не змінити запобіжний захід на більш м'який.

Сподіваюся, настане і політична відповідальність тих, хто публічно просував брехливу версію про «расові» мотиви вбивства Шеремета волонтерами і музикантами.

Перш за все, вибачитися мусить чинний президент Зеленський, котрий особисто підтримав фальсифікаторів. Якби не його присутність на тій пам'ятній пресконференції, де Антоненка та інших оголосили вбивцями, то білими нитками шите обвинувачення давно б розсипалося з ганьбою.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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