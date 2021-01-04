Конституційний суд планує завтра розглянути указ Зеленського про відсторонення Тупицького

Конституційний суд не має повноваження за власною ініціативою розглядати питання і ухвалювати рішення щодо конституційності будь-яких актів, - нардеп

5 січня призначено збори суддів Конституційного суду

Конституційний суд планує 5 січня провести засідання, де дасть оцінку конституційності указу президента Володимира Зеленського про відсторонення голови суду Олександра Тупицького. Про це повідомила нардеп фракції «Слуга народу», представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря в Telegram.

Вона зазначила, що за наявною інформацією на 5 січня призначено збори суддів Конституційного суду.

Совгиря нагадала, що згідно з законом про Конституційний суд, на таких зборах вирішуються питання, які безпосередньо не пов’язані зі здійсненням конституційного провадження. А збори суддів є повноважними за умови присутності на них не менш як 12 суддів.

«Конституційний суд не має повноваження за власною ініціативою розглядати питання і ухвалювати рішення щодо конституційності будь-яких актів (в тому числі указів президента України), зокрема і на зборах суддів чи на спеціальних пленарних засіданнях», – повідомила Совгиря.

За її словами, питання про конституційність указу Зеленського може бути розглянуто Конституційним судом виключно у разі подання до Суду відповідного конституційного подання в порядку, передбаченому Конституцією і законом «Про Конституційний Суд України». А рішення щодо конституційності будь-якого акту, зокрема указу президента, може бути ухвалено виключно на пленарному засіданні.

«Ухвалення Конституційним судом будь-якого рішення щодо неконституційності указу президента без дотримання порядку, передбаченого Законом і в інтересах одного із самих суддів Конституційного Суду, може містити склад злочину, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем)», – наголосила нардеп.

Совгиря зауважила, оскільки указ є чинним, не визнавався у встановленому порядку незаконним чи неконституційним, відповідно до частини 3 статті 106 Конституції України він є обов'язковим до виконання в Україні.

«Таким чином, на зборах суддів чи спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду може бути вирішено питання виключно про подальшу організацію роботу Суду з урахуванням відсторонення судді Тупицького О.М. від посади судді Конституційного суду», – додала вона.

Як повідомлялося 31 грудня, в Офісі генпрокурора вважають законним указ Зеленського про відсторонення Тупицького.

30 грудня Конституційний суд жорстко відповів президенту Володимиру Зеленському на указ про відсторонення голови Олександра Тупицького від посади строком на два місяці. Тупицький цього ж дня потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

Представник глави держави в КСУ Федір Веніславський заявив, що Тупицький не зможе скликати засідання КСУ, бо його вже відсторонили.

Колишній заступник генпрокурора України Віктор Чумак кваліфікував дії Зеленського як злочин. Заслужена юристка України, голова Комітету з питань верховенства права НААУ Марина Ставнійчук переконана, що оточення підвело Зеленського під імпічмент.

Нагадаємо, 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького. Тупицький потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.