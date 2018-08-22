Суд в США над Манафортом - хороша підказка Україні, як варто боротися з корупцією

Пол Манафорт

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Америка продемонструвала хорошу підказку, як нам треба боротися з корупцією.

По-перше, мусить бути незалежний від президента прокурор, котрий має повноваження розслідувати діяльність чинного глави держави та його оточення. Безкарність, теоретична неможливість притягнути особу, що займає пост Президента, до кримінальної відповідальності, у поєднанні з колосальними повноваженнями цього посадовця роблять його головним джерелом і оплотом усієї корупції в Україні.



По-друге, судова система мусить бути незалежною. Тобто ніяких вищих рад правосуддя, де прямо і криво Президент може вставляти своїх людей у кількості, достатній для впливу на будь-якого суддю.

По-третє, у народу мусить бути розуміння того, що розділення влад та система стримувань і противаг є запорукою їх свободи і правопорядку.

Шкода, що американський посол в Україні не розповідає про цей досвід боротьби з корупцією в США, не пропагує ці прекрасні принципи своєї рідної правової системи.

Натомість нам пропонують неконституційні рішення на кшталт НАБУ, САП і Антикорупційного суду.

При цьому ці антикорупційні органи ніяк не повноважні створити загрозу юридичної відповідальності громадянина, котрий працює Президентом. Більше того, закон про НАБУ у антиконституційний спосіб надає Президенту право призначати керівника цього органу. Це прямо суперечить Основному закону, де прописано вичерпний перелік повноважень Президента.

Я думаю, нам слід максимально враховувати американський досвід, і орієнтуватися саме на нього, а не на ті очевидно слабкі рецепти, котрі пропонують нам лобісти з високобюджетних антикорупційних організацій.

Джерело: блог Ігора Луценка

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