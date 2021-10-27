Візит нашої делегації до США викликає пекучий сором

Ситуація в дипломатичних стосунках настільки рідкісна й ганебна, що виставляє нашу дипломатію курям на сміх

Делегація нашого парламенту мала вилетіти до США на запрошення Міжнародного Республіканцького Інституту та організації House Democracy Partnership. Темою розмов у ряді державних і суспільних інституцій мали стати найперше загрози та можливості протидії «Північному Потоку-2». Також напрацьовувалася доволі амбітна програма зустрічей і переговорів.

Я сам раніше регулярно брав участь у подібних заходах, тому з певністю можу оцінити візит, як дуже амбітний та вигідний для України. Зокрема, й для партії влади, яка після всіх диких скандалів могла б собі поставити пару плюсиків, як в Україні, так і в США. Членами делегації мали стати учасники міжфракційного об'єднання «Чиста енергія – здорове навколишнє середовище». До об'єднання входять 25 депутатів статистично, звісно ж, найбільше слуг, також представники інших фракцій, окрім, як видається, ОПЗЖ. Основну роль у підготовці візиту відіграв співголова об'єднання – нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко.

Оскільки візит мав бути з офіційним статусом, то готувалося надання нардепам дипломатичної візи А1 та відповідна підтримка МЗС та Держдепу. Там є своя процедура, коли не просто якась окрема персона їде на запрошення Держдепу чи Конгресу (так колись доводилося літати на схожі заходи мені), а делегація від органу влади України. У цьому випадку МЗС передає відповідну ноту, у відповідь на яку терміново надається спеціальна візова підтримка Держдепу.

Це підтверджує факт офіційного статусу представників України. І МЗС усі дії виконало справно, але безпосередньо перед отримання депутатами віз та зза 36 годин до вильоту із зеленої опи прозвучав гнівний окрик і слухняне телятко Кулеба негайно відкликав уже надіслану ноту. Це в дипломатичних стосунках щось настільки рідкісне й ганебне (якщо, звісно, не надано гідної аргументації), що виставляє нашу дипломатію курям на сміх...

Так само й посольство України в США, яке ще напередодні активно співпрацювало з членами делегації раптом дематеріалізувалося. А зневажена як Зеленським та Єрмаком, так і Держдепом та адміністрацією Байдена недопосол Маркарова тупо відключила телефони та веліла не зв'язувати з нею через приймальню посла.

Чим це закінчилося? Слуги пролетіли мимо Вашингтона, як фанера над Потомаком, але до США таки вилетіли троє нардепів: співголова об'єднання Олексій Гончаренко, позафракційний Гео Лерос та член «Батьківщини» Володимир Кабаченко. У них є дійсні побутові візи В1/В2 й на них не мають впливу усілякі єрмаки. Відсутність у депутатів дипломатичної візи не обмежує їхньої можливості для спілкування з офіційними чинниками в США.

Зустрічі мають пройти в Конгресі, Держдепі, Пентагоні, з Atlantic Council і представниками діаспори. Але, на жаль, усі ці зустрічі будуть вже не від імені держави Україна, а від групи опозиційних депутатів. І тематика переговорів різко зісунеться від виключно офіційної програми до питань вагнергейту, офшорного скандалу та переслідувань опозиції, військових тощо. Хоча, теми NS-2 та військової допомоги Україні також мають зберегтися.

Чи добавило це козирів українській дипломатії? Та ви що? Мінус колосальний. І додаткове нагадування американцям, що в Україні нема ні повноцінного міністра закордонних справ, ні реального посла в США, а є якісь примітивні хлопчики й дівчатка на побігеньках в одного завгоспа. Для чого Банкова так сама себе й своїх слуг висікла? Вони не хотіли, щоб ненависні Гончаренко й Лерос попали до Вашингтона? Так вони й так уже там.

Але їх ні контролювати, ні збалансувати зелена влада вже не зможе. Не пускати своїх слуг до США, щоб їх там не переорієнтували на інші центри впливу? Або щоб не зганьбилися, як це вже пару разів бувало? Теж варіант.

Джерело: блог Тараса Чорновола

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