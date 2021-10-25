Росія та Китай націлені на Тайвань

Існує думка, що більшість тайванців у разі потреби не будуть ризикувати своїм життям і боротися

Існує думка, що більшість тайванців у разі потреби не будуть ризикувати своїм життям і боротися

Сучасні відносини Китаю та Росії не є союзницькими, а перевершують їх за своєю глибиною

Тримаю вас у курсі тайванського питання і мушу відзначити, що РФ у ньому дуже багато, і стає все більше.

Сьогодні бойові кораблі РФ і Китаю провели спільне патрулювання в Тихому океані. Як заявила російська сторона, це ПЕРШИЙ такий захід в історії! На фоні гонки озброєнь навколо Тайваню сигнал більш ніж красномовний – особливо для Японії, я думаю, котра заявила про готовність вступити в бій, якщо КНР нападе на острів.

І дійсно, «патрулювання» відбувалося впритул до японських територій. Коли з китайського корабля злетів палубний вертоліт, то у відповідь в повітря були підняті японські винищувачі.

А за день перед цим офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив, що сучасні відносини Китаю та Росії не є союзницькими, а перевершують їх за своєю глибиною.

Факт, що РФ нині є природнім союзником Китаю, очевидний давно.

Сюрпризом є те, що Москва робить нині це настільки демонстративно.

Японці не сидять мовчки, поки їх історичні противники налаштовують зброю. Сьогодні міністр оборони Японії зробив заяву, що Тайвань може бути атаковано без де-юре використання війська, за кримським сценарієм.

І дійсно, для цього є усі передумови.

По-перше, це потужна партія прихильників возз’єднання з Китаєм у самому Тайвані.

По-друге, наявність гібридних військ у Китаю (котрі на порядок перевищують за потугою ті сили, котрі РФ задіяла для атаки на Крим).

Є ще по-третє. Існує думка, що більшість тайванців у разі потреби не будуть ризикувати своїм життям і боротися. Усім, хто не буде протестувати, не лізтиме в «політику», Китай по факту пообіцяє зберегти їх економічний статус.

І тут теж є певна аналогія з Кримом, і саме Москві має дякувати Пекін за те, що та створила шлях для проведення територіальних загарбань без огляду на реакцію світового товариства.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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