  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Луценко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Український моряк Роман Мокряк, який у полоні відмовився свідчити ФСБ, є справжнім героєм

    • Ігор Луценко

      Народний депутат, «Батьківщина»

    • Розсилка
    Роман Мокряк - Український моряк Роман Мокряк, який у полоні відмовився свідчити ФСБ, є справжнім героєм
    Роман Мокряк

    Дай Боже визволити Романа!

    ГЕРОЯМ - СЛАВА!

    І допомога.

    Командир захопленого РФ катера «Бердянськ» відмовився давати «свідчення» ФСБ

    Його звати Роман Мокряк, він старший лейтенант ВМСУ.

    Коли ми на «Слава Україні» відповідаємо «Героям слава!», то маються на увазі саме такі героїчні вчинки.

    Нагадаю, Осман Пашаєв збирає гроші на допомогу полоненим. Вони не усі мають адвокатів, а також потребують побутові речі - одяг, цигарки тощо.

    Ось картка, куди я кинув гроші - 5168742203377241, до чого закликаю і вас.

    Читайте також

    Нагадаю, що Росія НЕ вважає їх військовополоненими, і судить як порушників кордону.

    ***
    Дай Боже визволити Романа!

    Тоді його слід призначити керувати усім військово-патріотичним вихованням в Міноборони, я вважаю.

    А оскільки наразі відомо, що лише один з більш ніж 20 моряків використав своє процесуальне право не давати свідчень - це є доказом того, що більшість з тих, хто відповідає за підготовку наших бійців до можливого полону та за виховання особового складу не повністю відповідають своїм посадам.

    Вони мусять понести відповідальність. Україні слід буде врахувати цей болісний урок. Армія тримається на підготовлених та мотивованих солдатах. І ті, хто не забезпечив ні підготовку, ні мотивацію, мусять піти.

    Їх мусять замінити ті мужні люди, котрі показали себе достойно у полоні - таких у нас достатньо.

    Так переможемо!

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія ФСБ Міноборони Азовське море ВМС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Богдан Яременко
    Богдан Яременко

    Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат, «Батьківщина»

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ