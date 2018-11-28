Український моряк Роман Мокряк, який у полоні відмовився свідчити ФСБ, є справжнім героєм

Роман Мокряк

Дай Боже визволити Романа!

ГЕРОЯМ - СЛАВА!

І допомога.

Командир захопленого РФ катера «Бердянськ» відмовився давати «свідчення» ФСБ

Його звати Роман Мокряк, він старший лейтенант ВМСУ.

Коли ми на «Слава Україні» відповідаємо «Героям слава!», то маються на увазі саме такі героїчні вчинки.

Нагадаю, Осман Пашаєв збирає гроші на допомогу полоненим. Вони не усі мають адвокатів, а також потребують побутові речі - одяг, цигарки тощо.

Ось картка, куди я кинув гроші - 5168742203377241, до чого закликаю і вас.

Нагадаю, що Росія НЕ вважає їх військовополоненими, і судить як порушників кордону.

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Дай Боже визволити Романа!

Тоді його слід призначити керувати усім військово-патріотичним вихованням в Міноборони, я вважаю.

А оскільки наразі відомо, що лише один з більш ніж 20 моряків використав своє процесуальне право не давати свідчень - це є доказом того, що більшість з тих, хто відповідає за підготовку наших бійців до можливого полону та за виховання особового складу не повністю відповідають своїм посадам.

Вони мусять понести відповідальність. Україні слід буде врахувати цей болісний урок. Армія тримається на підготовлених та мотивованих солдатах. І ті, хто не забезпечив ні підготовку, ні мотивацію, мусять піти.

Їх мусять замінити ті мужні люди, котрі показали себе достойно у полоні - таких у нас достатньо.

Так переможемо!

Джерело: блог Ігоря Луценка

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