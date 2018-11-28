Кримські татари будуть і далі допомагати українським полоненим морякам

Український моряк у російському полоні

Україна - наша спільна Батьківщина, а у кримських татар, крім Криму, іншої немає

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Крымские татары, находясь в русской оккупации, поддерживают наших моряков. Раньше президента, парламента и правительства. Сами. Мы даже одной секунды не думали, что нам делать. Поддерживать. Помогать. Как в 2014-м. Просто мы должны это делать. Всё. Все. Отправлять к ребятам наших адвокатов. Собирать им деньги на одежду и на еду.

В Украине есть люди. Да. И их большинство. Но в Украине есть и нелюди. Которые уже 5 лет думают, стоит ли помогать крымским татарам. Я думаю, что этих мерзавцев нам стоит закопать. Не физически, но морально. Закопать навсегда. Мы и украинцы — вместе. А те, кто считают, что мы врозь, что крымских татар надо и дальше держать за второй сорт, — это союзники России. Точнее, это их диверсанты в нашей стране.

Враги крымскотатарской автономии в украинском Крыму — это худший вид негодяев, которые не хотят не то, что помочь в беде, а дать нашему народу даже призрачный шанс на выживание. Мы выживем, конечно, не им решать, мы пережили семь депортаций и 235 лет ассимиляции, — я лишь о том, из какого говна лепят таких людей.

Украина — наша общая родина, а у крымских татар, кроме Крыма, родины нет. Быть в Украине, иметь гарантированные Конституцией права как её исконному, коренному народу при русском этническом большинстве в Крыму, куда их два с лишним века целенаправленно завозили, — иного выхода у нас нет. Это очень простой выбор: жизнь или смерть. И если нас хотят лишить жизни вроде бы как «сограждане» даже сейчас, когда мы под русской оккупацией, значит эта оккупация их полностью устраивает. А нас она не устраивает совсем.

Это самый четкий маркер. И понятные, диаметрально разные цели. За нашу победу, за возврат Крыма, за территориальную целостность и единство Украины — или против неё.

Джерело: блог Айдера Муждабаєва

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