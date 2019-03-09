  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Луценко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Влада найбільше боїться організованого ненасильницького спротиву

    • Ігор Луценко

      Народний депутат, «Батьківщина»

    • Розсилка
    Влада найбільше боїться організованого ненасильницького спротиву

    В ситуації, коли влада не виявляє відкритої агресії щодо громадян, в 99% випадків громадянам не слід стартувати першими

    Коли влаштовують бійки з поліцією – це, безумовно, дає могутній інформаційний імпульс та створює враження масштабності подій. Але по факту це віддаляє більшу частину суспільства від учасників зіткнень – просто через те, що до такого специфічного формату не усі готові, а більшість – прямо нездатні в силу об’єктивних причин.

    Ну і звісно, силові зіткнення – особливо, коли більшості абсолютно НЕочевидно, що їх неможливо уникнути – елементарно відлякують певну частину людей, так само перешкоджають солідаризуватися з ними симпатикам з-за кордону, особливо офіційним.

    Тому в ситуації, коли влада не виявляє відкритої агресії щодо громадян, в 99% випадків громадянам не слід стартувати першими.

    Натомість нині є величезний потенціал для тих, хто готовий битися – просто стати на чолі радикального (не плутати з насильницьким) спротиву.

    Ліричний відступ.

    Читайте також

    Безумовно, коли ми, українці, змовчимо у відповідь на розграбовування армії під час війни – ми втратимо гідність і самоповагу як нація. І втратимо перспективу як країна – мусимо розуміти, що, керований свиначруками, тил української армії все більше буде розвалюватися, і армія все далі втрачатиме бойовий потенціал, такий потрібний у разі подальшого наступу Росії.

    Зі свинарчуками ми програємо гонку озброєнь з РФ, а отже, здамо Україну Путіну чи його наступнику.

    По ліриці все, а тепер прагматичні подальші питання.

    Чи стане нинішня кампанія по притягненню мародерів до відповідальності справою лише однієї організації? Чи вдасться об’єднатися національно-патріотичним силам під це нагальне завдання?

    Чи, врешті, зможуть націонал-патріоти пробудити решту суспільства й інтегрувати його у боротьбу, пояснивши нагальність справи доступною мовою?

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    націоналісти активісти скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ