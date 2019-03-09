Зіткнення під Адміністрацією президента: поліція відкрила кримінальне провадження



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У сутичках на Банковій постраждали двоє поліцейських та нацгвардієць

Одного правоохоронця з хімічним опіком очей госпіталізували, іншим надано медичну допомогу на місці

Внаслідок сутичок під Адміністрацією президента України постраждали двоє поліцейських та нацгвардієць.

Про це повідомляє поліція Києва.

Одного правоохоронця з хімічним опіком очей госпіталізували, іншим надано медичну допомогу на місці.

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України.

У поліції повідомили, що на Банковій учасники колони намагалися клеїти наліпки на шоломи поліцейських, застосували піротехніку та спробували прорвати кордон правоохоронців. Активістів закликали не порушувати порядок, працювали співробітники поліції діалогу.

Нагадаємо, сьогодні під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента

Як відомо, 9 березня, близько тисячі націоналістів вийшли на Майдан Незалежності у Києві з вимогою заарештувати колишнього першого заступника секретаря Ради безпеки і оборони Олега Гладковського і його сина, яких підозрюють в махінації з бюджетними грошима.

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу.

Раніше Гладковський-молодший назвав усі звинувачення журналістів безпідставними, а оприлюднене ними смс-листування – фейком.

Нагадаємо, що 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

Також президент заявив, що щодо «Укроборонпрому» відкрито 480 кримінальних проваджень.