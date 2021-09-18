Як створити незалежні суди

Посли G7 активно займаються реформуванням нашої Вищої ради правосуддя

Мені дуже б хотілося, щоб посольське теля з'їло нашого вовка, але песимізм, друзі мої, переповнює моє серце. Бо я ще коли вчився у молодості, то нам казали, що:

1. Бюрократи не можуть бути джерелом реформ чи подібних змін. У них бракує мотивації – а у посольських бюрократів ще й інші завдання. Перш за все вони мають працювати на збільшення впливу своїх країн (свого бізнесу та спецслужб).

2. Посли – фахівці у міжнародних відносинах, а судова система – надзвичайно тонка наука. Наскільки я бачу, посольства не залучають тих, хто реально знається на українській судовій системі.

3. Науковці та експерти давно дійшли висновку, що закордонна допомога в таких чутливих ситуаціях рідко буває успішною. Нобелевський лауреат Ангус Дітон пише, що нерідко така "допомога" не вирішує проблеми, а, навпаки, посилює, увічнює їх. Значний приплив іноземної допомоги (як у нас) призводить до того, що політика всередині країни змінюється на гірше, слабшають інститути, необхідні для забезпечення довгострокового зростання.

А чи можуть в принципі багаті країни допомогти бідним, чи знають вони, як це робити? Дитон відповідав: «Ні. Ми часто настільки погано розуміємо, що потрібно їм, чого вони хочуть, як влаштовано їхнє суспільство, що наші незграбні спроби допомогти їм на тих умовах, які ми вважаємо правильними, приносять більше шкоди, ніж користі».

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Створювати незалежний суд необхідно, але це мусять робити мотивовані українці, залучаючи найкращий світовий досвід.

Для судової системи немає необхідності у великих фінансових ресурсах – тут треба воля, розум та совість. Саме на самостійному продукуванні таких феноменів слід зосередитися українцям, будь-який аутсорс тут не спрацює.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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