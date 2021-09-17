Суд арештував майно фірми, пов'язаної з ексміністром Табачником

Передпроектні пропозиції будівництва офісно-торгового центру на вулиці Хрещатик, 5 на замовлення ТОВ «Грааль», яке пов'язують з ексміністром Дмитром Табачником.

Заборона розпоряджатися нерухомим майном діє у рамках кримінального провадження, яке веде Державне бюро розслідувань

Печерський районний суд Києва арештував три земельні ділянки комунальної власності площею 0,29 га, 0,04 га і 0,22 га, а також кілька нежитлових приміщень і ресторан-піцерію площею 419,70 кв. м (частина з них належить ТОВ «Грааль» і територіальній громаді Печерського району), які розташовані на вулицях Хрещатик, 5 та Михайла Грушевського, 4-Б. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

Арешти накладено шляхом заборони розпоряджатися нерухомим майном. Підставою для цього стало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем»), у рамках якого слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві проводять розслідування з червня 2021 року.

За даними слідства, невстановлені службові особи Київської міської державної адміністрації і ТОВ «Грааль» за попередньою змовою групою осіб та з метою одержання неправомірної вигоди допустили порушення положень Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2002 рік.

Арештовані земельні ділянки у центрі столиці. Дані з Публічної кадастрової карти

Дані з Публічної кадастрової карти

Дані з Публічної кадастрової карти

Зокрема, ТОВ «Грааль» отримало в користування земельні ділянки комунальної власності в позаконкурентний спосіб із заниженням вартості оренди землі. Згідно з початковою редакцією інвестиційного договору, яким 20 років тому підписала київська влада та приватний інвестор, передбачалося знесення аварійного нежитлового будинку на вулиці Хрещатик, 5 та реконструювати Європейську площу столиці.

У подальшому було змінено й розширено предмет інвестування. А саме:

ТОВ «Грааль» визнали замовником будівництва та звільнили від обов`язку інвестувати в реконструкцію Європейської площі, а також надали можливість самостійно здійснювати будівництво офісно-готельного комплексу з апартаментами «Столичний»;

з істотних умов інвестиційного договору виключено обов`язок ТОВ «Грааль» щодо повернення земельних ділянок в комунальну власність після завершення будівельних робіт із реконструкції Європейської площі;

визначено «вигідну» суму орендних платежів за користування земельними ділянками під визначеними будівлями у центрі міста Києва, що дозволило відповідно сплачувати значно менші суми податків до бюджету;

крім знесення нежитлового будинку № 5-А по вулиці Хрещатик у Києві, визначено знесення нежитлових будинків № 5-Б , № 5-В , № 5-Д , № 7/9, по вулиці Хрещатик та №4-Б по вулиці Михайла Грушевського у місті Києві і прибудованих приміщень.

При цьому, перераховані факти здійснення незаконного будівництва в районі фактичних об`єктів історико-культурної спадщини залишилися поза увагою Державної архітектурно-будівельної інспекції, вважає слідство. Так, на земельній ділянці на вул. Михайла Грушевського, 4-Б, яку арештував суд, розміщено історичну будівлю 1883 року побудови; ділянка знаходиться в межах центрального історичного ареалу, архітектурної охоронної зони пам`ятки «вулиця Хрещатик» і частково в межах буферної зони об`єкта всесвітньої спадщини «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра».

За даними ЗМІ, фірма «Грааль» пов’язана із родиною ексміністра освіти Дмитра Табачника: раніше вона була одним із співзасновників компаній з орбіти Михайла Табачника, брата міністра. Зокрема, «Грааль» разом з Михайлом Табачником були співзасновниками ЗАТ «Технології і консалтинг», також фірма свого часу входила до складу співвласників ТОВ «Тіко-Констракшен» з групи Табачників.

Нагадаємо, що 24 червня 2021 року на сесії Київради ухвалено рішення про поновлення ТОВ «Грааль» договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно-готельного комплексу на вулиці Хрещатик, 5, що за готелем «Дніпро».

Крім того, ТОВ «Грааль» передали в п’ятирічну оренду земельну ділянку за вул. Михайла Грушевського,4-Б. І також для будівництва та обслуговування офісно-готельного центру.