Вища рада правосуддя призначила членів комісії, яка обиратиме Вищу кваліфікаційну комісію суддів України

До складу комісії увійшли і закордонні експерти, і українці

Виконувач обов’язків голови Вищої ради правосуддя (ВРП) Віктор Грищук підписав наказ від 17 вересня 2021 року, яким призначив перший склад Конкурсної комісії, що обиратиме членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Про це йдеться у повідомленні на сайті ВРП.

«ВРП виконала вимогу Закону України щодо призначення членів першого складу Конкурсної комісії для проведення конкурсу на посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», – йдеться у повідомленні.

До складу цієї Конкурсної комісії увійшли:

колишній спеціальний прокурор у Прокуратурі Нідерландів Відділу боротьби із шахрайством в особливо великих розмірах Роберт Брукхейсен;

суддя федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) у відставці Тед Зажечни;

голова Верховного суду штату Мічиган у відставці Стівен Маркмен;

суддя Київського апеляційного суду Сергій Верланов;

заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду Євген Мєзєнцев;

суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Іван Міщенко.

«ВРП вітає якнайшвидший запуск роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскільки занепокоєна масовим звільненням суддів та ненаповненням суддівської системи новими кадрами впродовж майже двох років у зв’язку з припиненням роботи ВККС України», – уточнюється у повідомленні ВРП.

Нагадаємо, 5 серпня 2021 року набули чинності два закони, які є важливою складовою судової реформи в Україні. Вони спрямовані на відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) (№ 1629-ІХ) і реформування Вищої ради правосуддя (ВРП) (№ 1635-ІХ).

У серпні президент підписав закони, необхідні для впровадження судової реформи.

Також раніше Держдеп США висловився про блокування судової реформи в Україні.

Зазначимо, 20 липня Рада розблокувала закони, необхідні для судової реформи в Україні.

До слова, Вища рада правосуддя навела сім аргументів проти законопроєкту про судову реформу.

Нагадаємо, країни G7 підтримали закон про Вищу раду правосуддя.

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