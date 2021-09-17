Суд не побачив конфлікту інтересів у Киви, який вирішував особисті проблеми з допомогою мандату

Санкція статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якою судили Киву, передбачає штраф від 3,4 тис. грн до 6,8 тис. грн.

Адмінсправу щодо народного депутата від ОПЗЖ, яку ініціювало НАЗК, закрито за відсутності складу правопорушення

Печерський районний суд Києва відмовився притягувати до адміністративної відповідальності народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 9 вересня.

До суду надійшли матеріали від Національного агентства з питань запобігання корупції. Як заявило антикорупційне відомство, 28 січня 2020 року нардеп Кива в умовах реального конфлікту інтересів звернувся до тодішнього т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової з депутатським зверненням, що становило його приватний інтерес. Зокрема, він цікавився кримінальним провадженням, яке було відкрито щодо нього за заявою громадянина.

Водночас у суді обранець і його адвокат наполягали на закритті провадження у справі у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Суддя Світлана Смик вважала, що Ілля Кива, направляючи депутатське звернення, діяв відповідно до вимог закону. Сам факт звернення без ознак тиску, зловживання впливом, що відсутнє у тексті протоколу про адміністративне правопорушення та не було підтверджено в суді, є правом народного депутата.

Крім того, як сказано у постанові суду, вирішення, поставленого у зверненні питання Киви, здійснюється іншим органом і не залежить від волі народного депутата та його повноважень.

«Звернення народного депутата України не носить імперативного характеру, рішення за зверненням приймається не депутатом, а незалежним органом. Тому реальний конфлікт інтересів відсутній», – наголосив суд.

Санкція статті ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якою судили Киву, передбачає штраф від 3,4 тис. грн до 6,8 тис. грн.