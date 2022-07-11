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    Думки вголос

    Росія чекає коли США «втомляться від України»

    • Ігор Попов

      Народний депутат 8 скликання

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    Зброя західних партнерів дуже сильно допомагає українській армії - Росія чекає коли США «втомляться від України»
    Зброя західних партнерів дуже сильно допомагає українській армії
    фото: ЗСУ

    Україні потрібно ще більше посилити публічну комунікацію із Сполученими Штатами

    Зараз дуже важливий період для американської військової допомоги Україні. По-перше, показали свою ефективність РСЗО HIMARS, є вірогідність поставки додаткових установок, і це неабияк тривожить РФ. По-друге, після проходження всіх процедур запрацює ленд-ліз, а це надасть Білому Дому швидкі механізми постачання РСЗО і всього, що потрібно. По-третє, іде обговорення проекту Акту про визнання РФ державою-спонсором тероризму. Це, можливо, найбільш пекельна дипломатична зброя, яку застосовували поки що до Сирії, Лівії чи Північної Кореї. Навіть самі дебати викликають погрози з боку РФ.

    Для протидії цим загрозам у американський інформаційний простір заводяться антиукраїнські наративи, а саме:

    • Україна не справиться з агресією і тому допомога пропаде;
    • Ці гроші краще витратити на соціальні проекти в США;
    • Витрачання коштів не контролюється, Україна повна корупціонерів та російських шпигунів, тому треба гальмувати допомогу.

    Це, до речі, розповідають наші біженці, які знаходяться в США і дивляться американські канали. Це поки не на перших шпальтах, але цільові групи досягаються. Минула подібна хвиля ішла у травні, коли у Конгресі розглядали виділення допомоги 40 млрд. доларів та закон про ленд-ліз. Зараз, після листа конгресвумен Спарц, очікуються виступи сенатора Ренда Пола. Відійшов від політики Дана Рорбахер, який міг включитися в подібні теми. Пікантною була би заява Пола Манафорта – «там всі казнокради, особисто підтверджую!».

    На робочому рівні в української влади з Білим Домом склалися нормальні стосунки. Вже більше чотирьох місяців іде постійна комунікація не лише по лінії Зеленський-Байден, але і Резніков-Остін, Залужний-Міллі, Кулеба-Блінкен, Єрмак-Салліван. В робочому порядку вирішуються всі питання, включаючи політичні і кадрові. Нова посол Брінк з перших днів показала, що вона абсолютно в курсі всіх викликів і стала ще одним комунікатором між нашими урядами. Посол Маркарова ефекивно координує всі види дипломатії у Вашінгтоні.

    Проте, ігнорувати меседжі про начебто неефективне використання коштів не можна. В США зважають на пресу, тим більше перед листопадовими довиборами. Тому у співпраці з партнерами варто провести додаткову публічну комунікацію на американське суспільство.

    До прикладу, оприлюднити частину закритих звітів про ефективність і цільове спрямування отриманої допомоги, там насправді жорсткий контроль. Робота українських делегацій, які відвідують США, також має концентруватися на спростуванні меседжів «україноскептиків», хоча, щоб це не звучало як виправдання. Вчасним є укладання контракту з американськими лобістами від імені найбільшої української промислової групи, для адвокатування національних інтересів України, респект. РФ спродівається не на різку зміну політики США, але на поступовий ріст сумнівів і «втому від України». А політики – вони завжди політики.

    Можна почитати пабліки Спарц і Каптур, там зараз обмін любязностями майже як в українському сегменті Карткового будинку.

    Джерело: блог Ігора Попова

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    Теги: росія окупанти телебачення США зброя пропаганда війна гроші Україна біженці окупація #stoprussia
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    Росія чекає коли США «втомляться від України»