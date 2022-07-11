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    Події в Україні

    Рашисти заблокували найбільший житловий район Мелітополя, – мер

    Рашисти заблокували найбільший житловий район Мелітополя, – мер
    фото ілюстративне

    Тисячі мешканців відрізані від міста

    Мелітопольці не можуть виїхати з одного з найбільших районів міста. Окупанти заблокували в'їзд та виїзд. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

    «Стало відомо, що окупанти заблокували в'їзд та виїзд на Новий Мелітополь. Десятки тисяч мешканців спального мікрорайону відрізали від міста, аргументуючи свої дії знайденою вибухівкою», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що російські війська після переміщують техніку у житлові квартали Мелітополя.

    Загалом ситуація у Мелітополі тривожна. Окупанти бояться наступу українських військ, тому блокують виїзди.

    Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у війні починається переломний момент.

    Нагадаємо, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти заблокували найбільший житловий район Мелітополя, – мер