Російські газові справи: ціни, обсяги, тенденції

Експорт російського скрапленого природного газу за 11 місяців 2025 року впав на 2%

Ціни на газ в Європі впали до 1,5 річного мінімуму! А ось і статистика по відвантаженнях російського СПГ.

Експорт російського СПГ за 11 місяців 2025 року впав на 2%. З січня по листопад цього року Росія поставила на зовнішній ринок 28,4 млн тонн скрапленого природного газу. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року, наводить дані аналітиків LSEG агентство Reuters.

У листопаді експорт російського СПГ зріс на 10% у річному порівнянні, досягнувши 3,19 млн тонн, чому сприяли відвантаження з нового заводу «Арктик СПГ 2», які почалися у жовтні та листопаді. Однак якщо порівнювати з жовтнем, коли був встановлений місячний рекорд, листопадові поставки просіли на 4,5%.

Поставки російського СПГ до Європи за перші 11 місяців поточного року скоротилися на 16% (до 12,3 млн тонн). У листопаді до Європи відправили близько 1,3 млн тонн СПГ, що приблизно на рівні минулого року.

***

Поставки до Європи продовжують падати, а Європа це преміальний ринок до того ж ще й поруч, а ось в Азії вони таких цін і близько не отримають, там СПГ треба продавати з величезними знижками. Раніше була стаття, що знижки доходять до 35%! І все це на тлі падіння ринкових цін до 1,5 річного мінімуму! Кайф)