Головна Думки вголос Євген Істребін
search button user button menu button
Євген Істребін Системний аналітик

Російські газові справи: ціни, обсяги, тенденції

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Поставки російського СПГ до Європи за перші 11 місяців поточного року скоротилися на 16%
фото: depositphotos.com

Експорт російського скрапленого природного газу за 11 місяців 2025 року впав на 2%

Ціни на газ в Європі впали до 1,5 річного мінімуму! А ось і статистика по відвантаженнях російського СПГ.

Російські газові справи: ціни, обсяги, тенденції фото 1

Експорт російського СПГ за 11 місяців 2025 року впав на 2%. З січня по листопад цього року Росія поставила на зовнішній ринок 28,4 млн тонн скрапленого природного газу. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року, наводить дані аналітиків LSEG агентство Reuters.

У листопаді експорт російського СПГ зріс на 10% у річному порівнянні, досягнувши 3,19 млн тонн, чому сприяли відвантаження з нового заводу «Арктик СПГ 2», які почалися у жовтні та листопаді. Однак якщо порівнювати з жовтнем, коли був встановлений місячний рекорд, листопадові поставки просіли на 4,5%.

Поставки російського СПГ до Європи за перші 11 місяців поточного року скоротилися на 16% (до 12,3 млн тонн). У листопаді до Європи відправили близько 1,3 млн тонн СПГ, що приблизно на рівні минулого року.

***

Поставки до Європи продовжують падати, а Європа це преміальний ринок до того ж ще й поруч, а ось в Азії вони таких цін і близько не отримають, там СПГ треба продавати з величезними знижками. Раніше була стаття, що знижки доходять до 35%! І все це на тлі падіння ринкових цін до 1,5 річного мінімуму! Кайф)

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія експорт Європа статистика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

13 лютого 2025 року Філліпов взяв участь у церемонії нагородження російських окупантів
Російський чиновник, який нагороджував окупантів, був обраний до виконкому European Gymnastics
29 листопада, 19:28
Петр Павел наголосив, що оскільки українці та європейці «надто добре знають Росію»
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
22 листопада, 10:21
Минулого місяця США наклали санкції на російські компанії «Лукойл» та «Роснєфть»
Мінфін США: Китай та Індія почали дотримуватись санкцій проти нафтопереробних гігантів РФ
21 листопада, 06:40
Скорочення армії, відмова від Донбасу: американський журналіст розкрив мирний план США для України
Скорочення армії, відмова від Донбасу: американський журналіст розкрив мирний план США для України
19 листопада, 20:58
Дрони пролітали на рівні багатоповерхівок у Рязанській області
Дрони атакували Рязань: понад 10 вибухів біля НПЗ
15 листопада, 08:54
Китай розгортає «тіньовий флот» для морських поставок російського СПГ
Китай будує «тіньовий флот» для обходу санкцій США на російський газ
12 листопада, 13:29
Понад 1,4 тисячі африканців воюють на боці Росії проти України
Сибіга розповів, скільки африканців воюють на боці Росії проти України
7 листопада, 17:36
Росія може зіткнутися з новою кризою авіапального
Найбільший приватний постачальник нафтопродуктів РФ прогнозує дефіцит авіагасу
4 листопада, 18:36
Казахстан екстрено перенаправив експорт нафти після атаки морських дронів на порт у Новоросійську
Казахстан закликає Україну зупинити удари по терміналу КТК після зупинки експорту нафти
Сьогодні, 01:57

Євген Істребін

Російські газові справи: ціни, обсяги, тенденції
Російські газові справи: ціни, обсяги, тенденції
Як українські дрони зупинили експорт російської сірки
Як українські дрони зупинили експорт російської сірки
Російська спілка продавців бензину стала на коліна перед Путіним
Російська спілка продавців бензину стала на коліна перед Путіним
Росія, нафта, Трамп: геніальне рішення
Росія, нафта, Трамп: геніальне рішення
Чи справді США зняли санкції з Рособоронекспорту?
Чи справді США зняли санкції з Рособоронекспорту?
Російський бюджет. Що показують підсумки травня
Російський бюджет. Що показують підсумки травня

Новини

«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Сьогодні, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua