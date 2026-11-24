Росія знаходиться на межі боргового дефолту! Останні два місяці витрати бюджету РФ на обслуговування боргів склали більше 600 млрд руб щомісяця що становить 17-20% від усіх витрат федерального бюджету! А тепер все по порядку.

12 листопада у своєму інтерв'ю глава Центрального банку РФ Набіуліна повідомила що пільгові кредити досягли 19 трлн руб.

Різницю між ставкою по кредиту і ринковою ціною залучення + вартість обслуговування оплачує банкам міністерство фінансів РФ. Так само Мінфін РФ регулярно проводить виплати за внутрішніми облігаціями. Головна проблема донедавна полягала в тому, що не був відомий обсяг пільгового кредитування, яке проводить Уряд в першу чергу для військового сектора, а в другу чергу для слабких економічних суб'єктів + іпотечне кредитування.

Набіуліна сама сказала, що за 5 років обсяг пільгових кредитів зріс до 19 трлн руб. Середня різниця яку доплачує Мінфін становить 10%. Ставка за такими кредитами близько 6%, ринкова ціна кредиту близько 16%.

Виходячи з цього припущення я вирахував приблизні витрати уряду на пільгові кредити і додав до них офіційну інформацію Мінфіну про розмір виплат за облігаціями федеральної позики. І ось що вийшло.

Перша діаграма. У вересні виплати з обслуговування облігацій федеральної позики склали 460 млрд + 155 млрд на обслуговування пільгових кредитів. У сумі це 616 млрд руб.

Це 19,9% всіх витрат федерального бюджету за вересень – друга діаграма.

У жовтні, відповідно виплати на обслуговування облігацій федеральної позики склали 448 млрд + 158 млрд на обслуговування = разом 606 млрд. Що становить 16,9% всіх витрат федерального бюджету за жовтень.Оскільки витрати сильно відрізняються місяць до місяця, то має сенс вивести середню за 12 місяців. Третя діаграма.

За останні 12 місяців частка витрат бюджету на обслуговування внутрішнього держборгу і пільгових кредитів досягла 11% з тенденцією до зростання. А найжахливіше для бюджету РФ що вчора еталонні 10-річні облігації досягли нового історичного рекорду прибутковості в 17,1% таким чином за рік прибутковість зросла на 2 п. п. (четвертий графік).

Загальний обсяг облігацій федеральної позики в обороті 34 трлн руб., загальний обсяг пільгових кредитів 19 трлн руб.

Зростання прибутковості на 1% дає зростання витрат бюджету на 530 млрд руб за рік. А облігації вже 2% додали за рік, тому що зростання витрат йде з тимчасовим лагом, це збільшить витрати більш ніж на трильйон. Але і це ще не всі погані новини для бюджету РФ.

Сьогодні ціна нафти сорту Брент опустилася до 88 доларів, російський же сорт нафти Юралз впав до 68 доларів. При таких цінах нафтогазові доходи бюджету будуть падати, дефіцит бюджету зростати, а отже Мінфін буде ще більше розміщувати облігації федеральної позики для покриття дефіциту, що автоматично призведе до ще більшої премії для покупців, а це буде ще сильніше тиснути на обсяги виплат на обслуговування. Вони потрапили в «Спіраль смерті» держборгу Нассіма Талеба (Nassim Nicholas Taleb).