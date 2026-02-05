Головна Думки вголос Євген Істребін
Євген Істребін Системний аналітик

Російська іпотечна піраміда тріснула: найбільший забудовник просить залатати діру в 50 млрд рублів

glavcom.ua
Льготна іпотека закінчилась – почалася паніка

Якщо хтось не оцінив важливість сьогоднішньої новини, я поясню більш детально.

Сьогодні стало відомо, що найбільший російський забудовник, компанія Самолет, звернулася до Уряду з проханням про екстрену допомогу в розмірі 50 млрд рублів.

Хто мене давно читає, знає, що я три роки писав, що в Росії відбудеться масштабна криза на ринку нерухомості.

Проблеми ось на цих графіках. Починаючи з літа 2022 року, коли тільки йшли перші місяці повномасштабної війни, Уряд РФ для порятунку галузі запустив програму масових пільгових кредитів. Частка пільгових кредитів з підтримкою держави злетіла з 20% до 80%.

Це, в свою чергу, призвело до шаленого зростання цін.

Але піраміда рано чи пізно повинна впасти. В умовах продовження війни Уряд почав поступово скорочувати програми масових пільгових кредитів. Але ціни все одно не падали  і житло залишалося недоступним.

Російська іпотечна піраміда тріснула: найбільший забудовник просить залатати діру в 50 млрд рублів фото 1
Російська іпотечна піраміда тріснула: найбільший забудовник просить залатати діру в 50 млрд рублів фото 2
Російська іпотечна піраміда тріснула: найбільший забудовник просить залатати діру в 50 млрд рублів фото 3

А з 1 лютого 2026 року уряд ще більше посилив програму кредитування, дозволивши брати тільки 1 кредит на сім'ю. Раніше можна було брати скільки завгодно кредитів.

І відразу почалася паніка.  4 лютого 2026 року найбільший забудовник Росії звернувся за екстреною допомогою до держави.  Йому терміново потрібно 50 млрд рублів.  У перекладі на нормальну мову,  це означає, що компанія вже банкрут з діркою в капіталі об'ємом 50 млрд рублів.

Далі ще веселіше. Це не проблема окремого забудовника. Ця проблема має системний характер. Без пільгових кредитів купувати квартири за завищеними цінами ніхто не буде, а швидше навіть не може.

І слідом полетять інші забудовники, тому що це вже піраміда, яку держава не в силах підтримувати.

Далі за забудовниками полетять металурги, які вже почуваються погано. Слідом хіпром, цемент, труби тощо, а наприкінці почнуть лопатися банки.

Тож сьогодні в Росії відбулася дуже знакова подія, яка матиме величезні наслідки для всієї російської економіки!!!

Ви мене постійно запитували, коли ж почнеться обвал. Ось, будь ласка.  Зустрічайте. З почином!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія економіка війна путінський режим

Євген Істребін

Російська іпотечна піраміда тріснула: найбільший забудовник просить залатати діру в 50 млрд рублів
Російська іпотечна піраміда тріснула: найбільший забудовник просить залатати діру в 50 млрд рублів
Російські газові справи: ціни, обсяги, тенденції
Російські газові справи: ціни, обсяги, тенденції
Як українські дрони зупинили експорт російської сірки
Як українські дрони зупинили експорт російської сірки
Російська спілка продавців бензину стала на коліна перед Путіним
Російська спілка продавців бензину стала на коліна перед Путіним
Росія, нафта, Трамп: геніальне рішення
Росія, нафта, Трамп: геніальне рішення
Чи справді США зняли санкції з Рособоронекспорту?
Чи справді США зняли санкції з Рособоронекспорту?

