Російська іпотечна піраміда тріснула: найбільший забудовник просить залатати діру в 50 млрд рублів

Льготна іпотека закінчилась – почалася паніка

Якщо хтось не оцінив важливість сьогоднішньої новини, я поясню більш детально.

Сьогодні стало відомо, що найбільший російський забудовник, компанія Самолет, звернулася до Уряду з проханням про екстрену допомогу в розмірі 50 млрд рублів.

Хто мене давно читає, знає, що я три роки писав, що в Росії відбудеться масштабна криза на ринку нерухомості.

Проблеми ось на цих графіках. Починаючи з літа 2022 року, коли тільки йшли перші місяці повномасштабної війни, Уряд РФ для порятунку галузі запустив програму масових пільгових кредитів. Частка пільгових кредитів з підтримкою держави злетіла з 20% до 80%.

Це, в свою чергу, призвело до шаленого зростання цін.

Але піраміда рано чи пізно повинна впасти. В умовах продовження війни Уряд почав поступово скорочувати програми масових пільгових кредитів. Але ціни все одно не падали і житло залишалося недоступним.

А з 1 лютого 2026 року уряд ще більше посилив програму кредитування, дозволивши брати тільки 1 кредит на сім'ю. Раніше можна було брати скільки завгодно кредитів.

І відразу почалася паніка. 4 лютого 2026 року найбільший забудовник Росії звернувся за екстреною допомогою до держави. Йому терміново потрібно 50 млрд рублів. У перекладі на нормальну мову, це означає, що компанія вже банкрут з діркою в капіталі об'ємом 50 млрд рублів.

Далі ще веселіше. Це не проблема окремого забудовника. Ця проблема має системний характер. Без пільгових кредитів купувати квартири за завищеними цінами ніхто не буде, а швидше навіть не може.

І слідом полетять інші забудовники, тому що це вже піраміда, яку держава не в силах підтримувати.

Далі за забудовниками полетять металурги, які вже почуваються погано. Слідом хіпром, цемент, труби тощо, а наприкінці почнуть лопатися банки.

Тож сьогодні в Росії відбулася дуже знакова подія, яка матиме величезні наслідки для всієї російської економіки!!!

Ви мене постійно запитували, коли ж почнеться обвал. Ось, будь ласка. Зустрічайте. З почином!