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Євген Істребін Системний аналітик

Російський експорт сиплеться: результати операції «МоЛоЧКа» в цифрах

glavcom.ua
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Ключові підсумки операції «МоЛоЧКа» в цифрах

Операція розпочалася 10 липня 2026 року.

Експорт зерна з Росії у третій декаді липня обвалився на 61,3%. Загалом за липень падіння експорту зернових становило 37,6% у річному вимірі.

Усього за липень було експортовано 2,026 млн тонн зернових (-37,6% р/р), з них:

  • пшениця – 1,8 млн тонн (-17,7%);
  • кукурудза – 146,3 тис. тонн (-71,9%);
  • ячмінь – 101,4 тис. тонн (-82,1%).

Відвантаження через порти у липні (порівняно з липнем минулого року):

  • Новоросійськ – мінус 23,7% (близько 1 млн тонн);
  • Ростов-на-Дону – 154 тис. тонн (скорочення у 3,7 раза);
  • Тамань – 124 тис. тонн (+7%);
  • Туапсе – 91,6 тис. тонн (торік відвантажень не було).
  • Практично припинилися перевезення через річкові порти суднами класу «річка – море».

Внутрішні ціни

За чотири тижні (3–31 липня) внутрішні ціни в середньому впали на 14,4%, а за окремими позиціями – до 20%.

Лише за останній тиждень падіння прискорилося до 7,6%.

Станом на 31 липня 2026 року у річному вимірі ціни в середньому були нижчими на 18%, а за окремими товарами – на 25%.

Експорт соняшникової олії

  • червень – 420 тис. тонн;
  • липень (оцінка) – 180–200 тис. тонн.

Тобто експорт скоротився більш ніж удвічі.

Кредиторська заборгованість аграрних підприємств

Станом на 1 червня 2026 року кредиторська заборгованість підприємств аграрної галузі становила 3,085 трлн рублів.

Це на 6% більше, ніж на аналогічну дату торік, свідчать дані Банку Росії.

Падіння експорту вугілля

У липні:

  • ставка перевалки у порту Кавказ знизилася на 11–14% порівняно з квітнем – до 8–15,3 долара за тонну;
  • в Азові та Таганрозі тарифи скоротилися на 19% – до 6,5 долара за тонну;
  • у Ростові-на-Дону – на 12%, до 5,5 долара за тонну.

У січні–червні перевалка вугілля через ці чотири порти скоротилася більш ніж удвічі – до 1,05 млн тонн.

Причиною стала критична недозавантаженість терміналів.

Частина об'єктів в Азовському морі призупинила роботу, а експорт через Тамань майже зупинився через атаки на судна та відмову страхових компаній працювати в цьому регіоні.

Вартість контейнерних перевезень у Чорному морі різко зросла

Морські лінії, що працюють на маршрутах через Чорне море, почали запроваджувати надбавки за воєнні ризики.

Їхній розмір сягає:

  • 1 000 доларів за 20-футовий контейнер;
  • 2 000 доларів за 40-футовий контейнер.

За звичайної вартості фрахту 250–400 доларів за 20-футовий контейнер і до 900 доларів за 40-футовий страхова надбавка вже перевищує сам тариф у 2–3 рази.

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Джерело
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Теги: війна економіка росія

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