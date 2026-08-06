Російський експорт сиплеться: результати операції «МоЛоЧКа» в цифрах
Ключові підсумки операції «МоЛоЧКа» в цифрах
Операція розпочалася 10 липня 2026 року.
Експорт зерна з Росії у третій декаді липня обвалився на 61,3%. Загалом за липень падіння експорту зернових становило 37,6% у річному вимірі.
Усього за липень було експортовано 2,026 млн тонн зернових (-37,6% р/р), з них:
- пшениця – 1,8 млн тонн (-17,7%);
- кукурудза – 146,3 тис. тонн (-71,9%);
- ячмінь – 101,4 тис. тонн (-82,1%).
Відвантаження через порти у липні (порівняно з липнем минулого року):
- Новоросійськ – мінус 23,7% (близько 1 млн тонн);
- Ростов-на-Дону – 154 тис. тонн (скорочення у 3,7 раза);
- Тамань – 124 тис. тонн (+7%);
- Туапсе – 91,6 тис. тонн (торік відвантажень не було).
- Практично припинилися перевезення через річкові порти суднами класу «річка – море».
Внутрішні ціни
За чотири тижні (3–31 липня) внутрішні ціни в середньому впали на 14,4%, а за окремими позиціями – до 20%.
Лише за останній тиждень падіння прискорилося до 7,6%.
Станом на 31 липня 2026 року у річному вимірі ціни в середньому були нижчими на 18%, а за окремими товарами – на 25%.
Експорт соняшникової олії
- червень – 420 тис. тонн;
- липень (оцінка) – 180–200 тис. тонн.
Тобто експорт скоротився більш ніж удвічі.
Кредиторська заборгованість аграрних підприємств
Станом на 1 червня 2026 року кредиторська заборгованість підприємств аграрної галузі становила 3,085 трлн рублів.
Це на 6% більше, ніж на аналогічну дату торік, свідчать дані Банку Росії.
Падіння експорту вугілля
У липні:
- ставка перевалки у порту Кавказ знизилася на 11–14% порівняно з квітнем – до 8–15,3 долара за тонну;
- в Азові та Таганрозі тарифи скоротилися на 19% – до 6,5 долара за тонну;
- у Ростові-на-Дону – на 12%, до 5,5 долара за тонну.
У січні–червні перевалка вугілля через ці чотири порти скоротилася більш ніж удвічі – до 1,05 млн тонн.
Причиною стала критична недозавантаженість терміналів.
Частина об'єктів в Азовському морі призупинила роботу, а експорт через Тамань майже зупинився через атаки на судна та відмову страхових компаній працювати в цьому регіоні.
Вартість контейнерних перевезень у Чорному морі різко зросла
Морські лінії, що працюють на маршрутах через Чорне море, почали запроваджувати надбавки за воєнні ризики.
Їхній розмір сягає:
- 1 000 доларів за 20-футовий контейнер;
- 2 000 доларів за 40-футовий контейнер.
За звичайної вартості фрахту 250–400 доларів за 20-футовий контейнер і до 900 доларів за 40-футовий страхова надбавка вже перевищує сам тариф у 2–3 рази.
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