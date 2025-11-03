Головна Думки вголос Євген Істребін
search button user button menu button
Євген Істребін Системний аналітик

Як українські дрони зупинили експорт російської сірки

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Основним сегментом споживання сірки є виробництво сірчаної кислоти у всіх її проявах
колаж: glavcom.ua/фото: depositphotos.com

Що стоїть за новим російським експортним шоком сірки

Уряд РФ ввів заборону на вивезення технічної сірки. Обмеження стосується вивезення рідкої, гранульованої та комової сірки. Воно діятиме до 31 грудня 2025 року.

***

Коментар профільного експерта.

Уряд РФ вводить заборону на експорт сірки. Це вже цікаво! У мирні часи сірка була, скажімо так... продуктом, який ще йди продай – виробляється багато (близько 6 млн т на рік), коштує дешево ($30-50/т на заводі).

Приблизно 70% всієї сірки в Росії виробляють два підприємства – «Газпром видобуток Астрахань» і «Газпром видобуток Оренбург», які видобувають газ з високим вмістом сірчистих сполук. Ну і там по дрібницях – різні НПЗ типу рязанського, уфимського, нижегородського тощо.

Мабуть, недавні привіти, які передавали дронами ЗСУ Оренбургу, дійшли куди потрібно. З привітами в Астрахані розгрібають вже кілька місяців. Експортували сірку з РФ у воєнні роки приблизно 1-2 млн т., а в кращі часи і всі 4 млн т.

Основним сегментом споживання сірки є виробництво сірчаної кислоти у всіх її проявах (сірчана кислота технічна, акумуляторна, олеум тощо).

У свою чергу кислоту в найбільших кількостях споживають виробники добрив. Процес приблизно такий – береться фосфоритна сировина, обробляється сірчаною кислотою, виходить фосфорна кислота, яку вже далі з аміаком використовують для синтезу фосфатних добрив.

Схоже на те, що пташки Мадяра, ССО та інші дрони, що несуть антиросійські санкції, поставили під загрозу забезпечення сировиною заводи добрив. А це вже загрожує продовольчій безпеці боліт, та й деяким країнам-покупцям, до речі, теж.

За останні 18 років, а приблизно тоді я почав стежити за цим ринком, хоч і з великими перервами, такої заборони я не пам'ятаю. А ось дані Росстату – Сірка технічна газова:

  • Вересень – 295 тис. т. (-35% р/р);
  • Січень-вересень – 3464 тис. т. (-14% р/р).

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: експорт обмеження росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хакан Фідан підтвердив готовність Стамбулу стати посередником у новому раунді переговорів між Україною і Москвою
Переговори України і РФ: Туреччина зробила заяву
Вчора, 10:55
У адміністрації президента США повідомили, що квота буде передбачати саме білих південноафриканців
США обмежили кількість прийому біженців. Квота зменшилась у 15 разів
31 жовтня, 12:32
На місці прильоту продовжують працювати всі міські служби, рятувальники, правоохоронці та медики
Атака на Харків: слідство з’ясує остаточні обставини роботи дитсадка
22 жовтня, 15:09
Володимир Гранат відомий за виступами за московські «Динамо» та «Спартак»
Російський футболіст, який грав на чемпіонаті світу, потрапив до бази «Миротворця»
20 жовтня, 14:54
Сержанту поліції Андрію Мацяху назавжди 30
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Андрія Мацяха
19 жовтня, 09:00
Завод «Авангард» займається виробництвом боєприпасів і вибухівки
На Уралі спалахнув завод «Авангард», що випускає вибухівку: є загиблі та поранені
17 жовтня, 18:50
Отримавши у квітні 2022 року повістку, Валерій Звоздецький без вагань долучився до лав ЗСУ
Загинув у результаті ворожого обстрілу. Згадаймо Валерія Звоздецького
15 жовтня, 09:00
Розвідка Британії повідомила про втрати РФ з початку вторгнення
Британська розвідка назвала масштаби втрат РФ на війні
14 жовтня, 20:10
Трамп не виключив можливості запровадження додаткових санкцій проти Росії
Україна та Росія скоро сядуть за стіл переговорів – Трамп
9 жовтня, 22:56

Євген Істребін

Як українські дрони зупинили експорт російської сірки
Як українські дрони зупинили експорт російської сірки
Російська спілка продавців бензину стала на коліна перед Путіним
Російська спілка продавців бензину стала на коліна перед Путіним
Росія, нафта, Трамп: геніальне рішення
Росія, нафта, Трамп: геніальне рішення
Чи справді США зняли санкції з Рособоронекспорту?
Чи справді США зняли санкції з Рособоронекспорту?
Російський бюджет. Що показують підсумки травня
Російський бюджет. Що показують підсумки травня
«Спецоперація» Путіна йде за планом? Економічна хроніка
«Спецоперація» Путіна йде за планом? Економічна хроніка

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Сьогодні, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua