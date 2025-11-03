Як українські дрони зупинили експорт російської сірки

Основним сегментом споживання сірки є виробництво сірчаної кислоти у всіх її проявах

Що стоїть за новим російським експортним шоком сірки

Уряд РФ ввів заборону на вивезення технічної сірки. Обмеження стосується вивезення рідкої, гранульованої та комової сірки. Воно діятиме до 31 грудня 2025 року.

***

Коментар профільного експерта.

Уряд РФ вводить заборону на експорт сірки. Це вже цікаво! У мирні часи сірка була, скажімо так... продуктом, який ще йди продай – виробляється багато (близько 6 млн т на рік), коштує дешево ($30-50/т на заводі).

Приблизно 70% всієї сірки в Росії виробляють два підприємства – «Газпром видобуток Астрахань» і «Газпром видобуток Оренбург», які видобувають газ з високим вмістом сірчистих сполук. Ну і там по дрібницях – різні НПЗ типу рязанського, уфимського, нижегородського тощо.

Мабуть, недавні привіти, які передавали дронами ЗСУ Оренбургу, дійшли куди потрібно. З привітами в Астрахані розгрібають вже кілька місяців. Експортували сірку з РФ у воєнні роки приблизно 1-2 млн т., а в кращі часи і всі 4 млн т.

Основним сегментом споживання сірки є виробництво сірчаної кислоти у всіх її проявах (сірчана кислота технічна, акумуляторна, олеум тощо).

У свою чергу кислоту в найбільших кількостях споживають виробники добрив. Процес приблизно такий – береться фосфоритна сировина, обробляється сірчаною кислотою, виходить фосфорна кислота, яку вже далі з аміаком використовують для синтезу фосфатних добрив.

Схоже на те, що пташки Мадяра, ССО та інші дрони, що несуть антиросійські санкції, поставили під загрозу забезпечення сировиною заводи добрив. А це вже загрожує продовольчій безпеці боліт, та й деяким країнам-покупцям, до речі, теж.

За останні 18 років, а приблизно тоді я почав стежити за цим ринком, хоч і з великими перервами, такої заборони я не пам'ятаю. А ось дані Росстату – Сірка технічна газова: