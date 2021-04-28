У Кремлі пояснили, чому Путін не бере трубку, коли телефонує Зеленський

Лавров повідомив, що в Кремлі ігнорували запити від Зеленського, які стосувалися теми Донбасу

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров розповів, чому президент України Володимир Зеленський не може додзвонитися президенту РФ Володимиру Путіну. В інтерв’ю РИА Новости Лавров повідомив, що навідріз відмовляються говорити з очільником України щодо питань Донбасу.

«Запити, які донедавна надходили і від мого колеги Дмитра Кулеби, і від президента Зеленського, стосувалися теми врегулювання в Донбасі. На що ми говорили: дорогі друзі, це треба обговорювати не з нами, а, як ви й погодилися в межах Мінських домовленостей, з Донецьком і з Луганськом», – сказав Лавров.

Він додав, що «там прямо й записано, що ключові етапи врегулювання повинні бути предметом консультацій і узгодження з Донецьком і Луганськом».

«А коли говорять, що в нас там назріває неприємна ситуація на лінії зіткнення, ми хочемо поговорити з міністром Лавровим або з президентом Путіним – це не до нас», – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».

Путін відреагував на цю пропозицію. Він зазначив, що готовий зустрітися із Зеленським у будь-який час.

Згодом стало відомо, що Зеленський доручив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку організувати зустріч з Путіним.

Згодом Зеленський запропонував нову країну для зустрічі з російським президентом. Він хоче провести переговори у Ватикані.



