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    Думки вголос

    «Велике будівництво» перетворилося на «велику шпиталізацію»

    Це національна трагедія, масштаби якої люди усвідомлять пізніше - «Велике будівництво» перетворилося на «велику шпиталізацію»
    Це національна трагедія, масштаби якої люди усвідомлять пізніше

    Сумно і боляче за цим всім спостерігати

    Мовою оригіналу

    У нас новый рекорд. На сегодня в больницах 52128 (+1485) пациентов.

    Мы уже на 5% превысили показатели весны. Все молодцы. Все постарались.

    Велике будивныцтво, перетворилось в великую госпитализацию. Все ужасы которые пишут врачи, и волонтеры, все подтверждается графиками. За каждой цифрой стоит чье то здоровье, чья та жизнь, и чья та смерть.

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    «Велике будівництво» перетворилося на «велику шпиталізацію»
    «Велике будівництво» перетворилося на «велику шпиталізацію»
    «Велике будівництво» перетворилося на «велику шпиталізацію»
    «Велике будівництво» перетворилося на «велику шпиталізацію»
    «Велике будівництво» перетворилося на «велику шпиталізацію»
    «Велике будівництво» перетворилося на «велику шпиталізацію»
    «Велике будівництво» перетворилося на «велику шпиталізацію»
    «Велике будівництво» перетворилося на «велику шпиталізацію»
    «Велике будівництво» перетворилося на «велику шпиталізацію»
    «Велике будівництво» перетворилося на «велику шпиталізацію»
    «Велике будівництво» перетворилося на «велику шпиталізацію»
    «Велике будівництво» перетворилося на «велику шпиталізацію»

    Это национальная трагедия, масштабы которой люди осознают позже, но все это разворачивается на наших глазах, и в данные минуты. Это ужасно, и больно видеть.

    Все призывы, и рекомендации которые я писал, все успешно просрали. Сумно, и больно на все это смотреть.

    Больше мне сказать нечего...

    Джерело: блог Євген Істребіна

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    Теги: корупція в Україні смерть коронавірус
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    «Велике будівництво» перетворилося на «велику шпиталізацію»