«Велике будівництво» перетворилося на «велику шпиталізацію»

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У нас новый рекорд. На сегодня в больницах 52128 (+1485) пациентов.

Мы уже на 5% превысили показатели весны. Все молодцы. Все постарались.

Велике будивныцтво, перетворилось в великую госпитализацию. Все ужасы которые пишут врачи, и волонтеры, все подтверждается графиками. За каждой цифрой стоит чье то здоровье, чья та жизнь, и чья та смерть.

Это национальная трагедия, масштабы которой люди осознают позже, но все это разворачивается на наших глазах, и в данные минуты. Это ужасно, и больно видеть.

Все призывы, и рекомендации которые я писал, все успешно просрали. Сумно, и больно на все это смотреть.

Больше мне сказать нечего...