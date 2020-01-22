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    Думки вголос

    Саме єдність сьогодні потрібна Україні, як ніколи

    • Юлія Тимошенко

      Лідер партії «Батьківщина»

    • Розсилка
    Ми ніколи не збудуємо чесного, справедливого і вільного суспільства тільки на меркантильних, банальних речових цінностях - Саме єдність сьогодні потрібна Україні, як ніколи
    Ми ніколи не збудуємо чесного, справедливого і вільного суспільства тільки на меркантильних, банальних речових цінностях

    Три речі нам сьогодні необхідні для успіху – Єдність, Єдність, Єдність!

    Сьогодні – День Соборності.

    Останнім часом в сфері публічного політичного мовлення з’явилася така собі тема, яку я б назвала штучною «втомою від патріотизму»…

    Молоді та не дуже експерти, політологи й політики з екранів ТБ розповідають, що національне – не модне, національна ідея – рудимент, а патріотизм – наслідок неналежного виховання.

    Як на мене, це дуже небезпечна тенденція. У такий спосіб нам готують «анестезію» до часткової чи повної втрати суверенітету.

    Бо саме зараз, коли наша держава веде велику й священну боротьбу за істинну незалежність, ціною життів своїх воїнів, найкращих своїх синів і дочок, нам як ніколи необхідний той ПАТРІОТИЗМ, справжня самопожертва і високі ідеали.

    Не хлібом єдиним жива людина, і ми ніколи не збудуємо чесного, справедливого і вільного суспільства тільки на меркантильних, банальних речових цінностях.

    День соборності України 22 січня – чудовий антидот для згаданої вище «втоми від державності». Серед усіх державних свят – це, можливо, найголовніше. Адже саме на єдності людей, держави, нації маємо побудувати те суспільство і ту країну, якої ми гідні. І саме єдності нам завжди не вистачало для успіху. Саме єдність нам і сьогодні потрібна, як ніколи.

    Вже 101 рік минуло від акту Злуки України, збігло ціле століття. А завдання і виклики, які сьогодні стоять перед Україною – майже ті самі. Ми повинні нарешті здолати ті виклики і виконати віковічні завдання.

    Три речі нам сьогодні необхідні для успіху – Єдність, Єдність, Єдність!

    З Днем Соборності! Зі святом!

    Джерело: блог Юлії Тимошенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    українці День Соборності
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