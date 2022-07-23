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    Думки вголос

    Путінські агенти впливу у Європі взяли на озброєння новий наратив

    • Гаррі Каспаров

      13-й чемпіон світу з шахів, політик

    •  glavcom.ua
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    Коли план РФ буде зруйнований, і Україна почне повертати території, це серйозно вплине на позиції Путіна - Путінські агенти впливу у Європі взяли на озброєння новий наратив
    Коли план РФ буде зруйнований, і Україна почне повертати території, це серйозно вплине на позиції Путіна

    Найближчі кілька тижнів стануть визначальними

    Мовою оригіналу

    Когда вы слышите слово «но», это сразу говорит об опасности. Путинские агенты влияния по всей Европе сегодня взяли на вооружение нарратив: «Да, мы за Украину, да, Путин совершает преступление, да, это ужасно, но… но Украина не может выиграть войну». Этот новый нарратив постоянно муссируется путинскими агентами влияния, как гражданскими, так и военными. Они рассказывают, что да, к сожалению, Украина выиграть не может, а если война затянется, то в Европе будет экономический кризис, а он, в свою очередь, приведет к усилению правых и левых экстремистов, уровень демократии окажется под большой угрозой.

    Сегодня это – новая линия идеологического противостояния в Европе и в какой-то степени – в Америке. Путинская пропаганда всячески пытается эту тему педалировать.

    Думаю, что у Макрона, немцев, у итальянцев пару месяцев назад был план, в котором нужно согласиться с какими-то путинскими условиями, отдать ему часть украинской территории. Сейчас всем стало понятно, что этот план не сработает.

    Путинский план, как я его вижу, основывался на представлении о том, что ему удастся добиться значительных успехов на востоке, захватить юг. Но Украина с помощью американского оружия добилась определенных успехов, затормозив наступление, активно уничтожаются склады горючего и оружия оккупантов.

    Думаю, ближайшие несколько недель станут определяющими. Когда путинский план рухнет, и Украина начнет постепенно возвращать территории, это серьезно повлияет на позиции Путина. Поэтому Украине нужно продемонстрировать успех. Освобождение Херсона может стать этим успехом, вбив гвоздь в гроб того нарратива, который путинская агентура пытается сейчас навязать Западу.

    Джерело: блог Гаррі Каспарова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Путінські агенти впливу у Європі взяли на озброєння новий наратив