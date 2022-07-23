Путінські агенти впливу у Європі взяли на озброєння новий наратив

Найближчі кілька тижнів стануть визначальними

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Когда вы слышите слово «но», это сразу говорит об опасности. Путинские агенты влияния по всей Европе сегодня взяли на вооружение нарратив: «Да, мы за Украину, да, Путин совершает преступление, да, это ужасно, но… но Украина не может выиграть войну». Этот новый нарратив постоянно муссируется путинскими агентами влияния, как гражданскими, так и военными. Они рассказывают, что да, к сожалению, Украина выиграть не может, а если война затянется, то в Европе будет экономический кризис, а он, в свою очередь, приведет к усилению правых и левых экстремистов, уровень демократии окажется под большой угрозой.

Сегодня это – новая линия идеологического противостояния в Европе и в какой-то степени – в Америке. Путинская пропаганда всячески пытается эту тему педалировать.

Думаю, что у Макрона, немцев, у итальянцев пару месяцев назад был план, в котором нужно согласиться с какими-то путинскими условиями, отдать ему часть украинской территории. Сейчас всем стало понятно, что этот план не сработает.

Путинский план, как я его вижу, основывался на представлении о том, что ему удастся добиться значительных успехов на востоке, захватить юг. Но Украина с помощью американского оружия добилась определенных успехов, затормозив наступление, активно уничтожаются склады горючего и оружия оккупантов.

Думаю, ближайшие несколько недель станут определяющими. Когда путинский план рухнет, и Украина начнет постепенно возвращать территории, это серьезно повлияет на позиции Путина. Поэтому Украине нужно продемонстрировать успех. Освобождение Херсона может стать этим успехом, вбив гвоздь в гроб того нарратива, который путинская агентура пытается сейчас навязать Западу.

Джерело: блог Гаррі Каспарова

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