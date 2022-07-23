Ситуація в Лисичанську: окупанти заселяються в залишені містянами квартири

Росіяни проводять фільтрацію, місто розбили на сектори

У залишених будинках та квартирах жителів Лисичанська мешкають росіяни і їхні посіпаки з «Л/ДНР». Про це голова міської військової адміністрації Валерій Шибіко повідомив 23 липня.

За його даними, наразі в місті залишаються 10-12 тис. людей. Можливість в’їзду до міста є, проте активно цього не відбувається.

«Цього й не буде. Перше – це через бойові дії. Хоча є дорога вже. Це дорога через Мелітополь. А по друге, – це розбита інфраструктура. Там немає води, немає світла, немає газу і немає зв’язку», – розповів Шибіко.

Він додав, що окупанти обіцяють відновити електропідстанцію, яку ж самі і зруйнували.

«Вони це обіцяють, обіцяють, обіцяють, але це неможливо, тому що окупанти і розбили ту станцію, від якої працювали насоси і подавали воду в місто. Тому вони хай на себе і нарікають. Вони це розбили – не ми», – сказав голова МВА.

Він також повідомив, що до захопленого Лисичанська прибувають посіпаки окупантів із «Л/ДНР».

«Так, вони там є. Є інформація про те, що «начальником» місцевої «міліції» призначений той, хто в 2014-му році втік і працював у «народній міліції» «ЛНР», – розповів Шибіко.

За його даними, свої базові гуманітарні потреби лисичани вдовольняють у Старобільську. Щоб просто зателефонувати своїм рідним, людям треба виїжджати аж туди.

Голова МВА поінформував, що Лисичанськ розбито на сектори фільтрації, пересування між якими є неможливим для місцевих.

«Окупанти зараз проводять фільтрацію. Місто розбили на сектори і переміщення між цими секторами заборонене. Шукають проукраїнськи налаштованих громадян. Є фільтрація і вивезення людей на раніше окуповану територію. Є більше. Є така ситуація, коли окупанти заселяються у квартири людей, які виїхали, і там живуть», – розповів Шибіко.

Окрім того, у Старобільську масово продаються речі, що були вкрадені з помешкань мирних мешканців Лисичанська та Сєвєродонецька.

«Ринок Старобільська забитий продажем товарів, які вкрали в Лисичанську і Сєвєродонецьку. Продають все, що змогли вкрасти: килими, вони дуже полюбляють холодильники, пральні машини. Це такий тренд в них», – зауважив голова міської військової адміністрації.

Нагадаємо, під час битви за Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області українські військові знищили близько 11 тис. окупантів.

Нагадаємо, 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. У місті до самого кінця тривали вуличні бої.