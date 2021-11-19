Не треба «боррелити» Україну, коли її намагається знищити Росія

Москва зупиниться тільки тоді, коли її зупинять активними діями

Складається враження, що Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, який зробив гучну заяву щодо України під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС з питань оборони не зовсім розуміє, до чого можуть привести його такі публічні висловлювання.

Адже те, що сказав Жозеп Боррель, – «У нас немає військового альянсу з Україною. Тож якщо постає питання, що ми будемо робити завтра в Україні, перед фактом того, що може трапитися на кордоні – ми будемо продовжувати діяти точно таким же чином, в рамках дій, які були запроваджені з часів, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі. Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу», є нічим іншим, як запрошенням Москви до збільшення військової ескалації Російської Федерації на території України.

А що Жозеп Боррель обіцяє, що у випадку загострення ситуації на кордонах, Україна може й надалі розраховувати на політичну, дипломатичну, економічну і фінансову допомогу з боку Європейського союзу виглядає, як відверте знущання. Коли Україну намагається знищити Росія вже восьмий рік, нам пропонують міфічну допомогу, як в 2014 році, яка може полягати й далі в «глибокому занепокоєнні» і публічних закликах до Кремля припинити агресію в Україні.

Тому «боррелення» України подібними заявами є нічим іншим, як «геополітичними обманками», які показують Путіну, що солідарність Євросоюзу щодо Української держави й надалі залишається мінімальною.

Тобто Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прямим текстом говорить Україні, що ніякої допомоги вам від нас не буде. А Німеччина і Франція й далі допомагатимуть Путіну переконувати Україну капітулювати перед Росією, виконуючи всі вимоги Кремля.

Представник ЄС високого рангу фактично такою своєю заявою лише підбадьорює Путіна, посилаючи йому своєрідний меседж, де прямим текстом говориться, що Європейський союз не збирається нічого робити в разі відкритого нападу Російської Федерації на Україну. Не говорячи вже про те, що існуючі на сьогодні санкції, котрі запроваджені проти Росії, не здатні стримати Москву від нової ескалації.

Усе це виглядає дивно в світлі того, що ніхто й не просив відправляти «війська Борреля» на допомогу Україні. Достатньо було б того, щоб не співпрацювати з терористичною державою Росією і не заохочувати на нові авантюри військового злочинця Путіна. А так виглядає, що Жозеп Боррель і йому подібні у Євросоюзі стають відвертими співучасниками у продовженні війни Росії з Україною та заохочення її військових злочинів.

Можливо в ЄС відбудеться прозріння тоді, коли вже буде занадто пізно, що допомагати Україні і не підігрувати відверто Путіну, це є не благодійність, а самозбереження для країн, які в разі падіння України під натиском Російської Федерації, стануть наступними.

Очевидно, що нинішня реакція Євросоюзу є абсолютно неадекватною вчиненим московцями злочинам в Україні. І в Брюсселі мали хоча б реагувати на порушення агресором РФ ряду ключових норм міжнародного права.

Невже Жозеп Боррель і його прихильники в Євросоюзі сподіваються на те, що їм вдасться пропетляти у цій трагічній для нас ситуації. Думаючи про те, що якщо вони не будуть реагувати на злочини Росії, то їх залишать у спокої.

Подібні сподівання наївні. І так звана «криза біженців», організована путінським режимом, наочно доводить, що ці розрахунки марні. Москва зупиниться тільки тоді, коли її зупинять активними діями, а не словами.

Путін повністю вичерпав ресурс гібридної війни стосовно України, тому в Кремлі так почали смикатися. І Росію потрібно дотискати різким і комплексним збільшенням санкцій, а не заохочувати її до прямої агресії заявами подібними до заяви Борреля.

Не можна перетворювати міжнародне право на примару, бо воно якесь неправильне, чи робити вигляд, що його взагалі щодо України просто не існує.

Міжнародне право потрібно захищати в Україні, якщо в Євросоюзі не хочуть, щоб наступними були вони.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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