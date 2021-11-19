США оголосили нагороду за дані про іранських хакерів

Двох громадян Ірану звинувачують у кампанії дезінформації та загроз, покликаних вплинути на вибори президента США 2020 року

Мінфін США ввів санкції проти шести іранців та Emennet Pasargad за спробу змінити вибори

Офіс із контролю за іноземними активами Мінфіну США ввів санкції проти шести іранців та IT-компанії Emennet Pasargad «за спробу вплинути» на президентські вибори 2020 року, повідомляється на сайті відомства.

Мінфін також назвав імена шістьох співробітників іранської компанії Emennet Pasargad, починаючи від керівників та закінчуючи рядовими співробітниками. За даними відомства, хакери намагалися вторгнутися в інформаційне середовище США та змінити його, щоб посіяти розбрат та підірвати віру у вибори.

Зазначається, що піддані санкціям люди з серпня по листопад 2020 року розповсюджували дезінформацію в соціальних мережах, надсилаючи електронні листи із погрозами. Крім того, вони публікували відео з натяками, що голосування відбувається із використанням підроблених бюлетенів. За дані про цих осіб Держдеп оголосив винагороду до десяти мільйонів доларів.

«Ці хакери працювали на іранський уряд, щоб вплинути на вибори в США в 2020 році», – наголошується в Twitter-акаунті програми Держдепу з винагороди за допомогу правосуддю.

До публікації відомство додало фотографії двох молодих людей: у Держдепі розшукують дані про Сайєда Хосейна Казему та Саххада Кашіана. Зазначається, що вони «були залучені до шкідливих іранських кібероперацій, націлених на президентські вибори у 2020 році».

Раніше Держдепартамент США оголосив про винагороду $10 млн за інформацію про місцезнаходження лідерів хакерської групи DarkSide.

Нагадаємо, 7 травня одна з найбільших компаній США з транспортування нафтопереробної продукції, Colonial Pipeline, змушена була призупинити роботу всіх трубопроводів через кібератаку. Компанія стала жертвою вірусу-шифрувальника DarkSide, і хакери «тримають в заручниках» її дані.